一齣電影悲喜劇！三毛、白景瑞、侯孝賢的三方交集

資深影評人藍祖蔚出書《王童七日談—導演與影評人的對談手記》

七部電影裡的七個故事

並帶出去年才榮獲金馬獎終身成就獎

王童導演，在台灣影壇的崇高

而在這本書的序言中，藍祖蔚更透露了一則關於三毛、白景瑞、侯孝賢三方交集的傳奇故事。1991年的1月4日，王童聽說白景瑞導演心臟病發，特別趕到醫院去看這位前輩，沒想到白景瑞卻問王童：「你下個月有沒有空啊？」竟是要王童到北京來參加他的婚禮。

提起這段往事，王童忍不住搖頭笑了起來：「你不覺得很可笑嗎？才剛從鬼門關走了回來，心臟病都這麼嚴重，心裡想著的居然是要迎娶他在拍攝《嫁到宮裏的男人》時認識的女明星張華，要娶她做為第三任妻子。」

▲▼資深影評人藍祖蔚為王童導演出書《王童七日談—導演與影評人的對談手記》。（圖／典藏藝術家庭提供）

當王童別了白景瑞，經過「客中座」茶館，又正好瞥見侯孝賢導演，正口沫橫飛對著朋友說他的計畫，電影夢蓄勢待發，可是於此同時，卻聽見收音機傳出新聞快報，作家三毛在台北榮總病房內，以絲襪自縊而亡。難以想像的生命悲喜劇，就這樣活生生在當天上演。

王童想起難以想像的那一天，依舊感慨良多：「開車回家的路上不知該哭還是笑，我這一生，遇到太多這類不可思議的神奇時刻。」而類似這種笑中帶淚，淚中帶笑的生命滋味，也是王童電影的最大特色。