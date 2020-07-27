男星拍《倚天屠龍記》圓夢　跳崖臉色發青「堅持自己來」

新版《倚天屠龍記》大膽選用大陸新生代演員曾舜晞，擔綱男主角飾演張無忌，2018年戲開拍時，他才21歲，總導演蔣家駿提及，曾舜晞外型陽光帥氣，有著年輕人的拚勁，和戲中張無忌的個性很像。



▲曾舜晞飾演張無忌。（圖 / 中視提供） 歌手出道的曾舜晞，從小就愛金庸老師的作品，「我是個金庸迷，主要對《倚天屠龍記》非常熱愛。」並形容拍攝《倚天屠龍記》是圓了心中的英雄夢，「小時候最喜歡張無忌，看光明頂那場戲時，認為一個孩子在面對真相時，能勇敢地站出來，我覺得太帥了。」事前他也做了許多功課，「為了這個角色我閉關、鑽研原著，找資深的金庸迷一起探討學習。」只是過往拍攝無數版本，是否擔心被比較，他這麼說，「這部戲對我來說很重要。我覺得同一個角色既然很多人飾演過，那麼被比較是很正常的一件事，就看自己怎麼看待這件事了。被比較有時候並不是件壞事。」



▲曾舜晞有一個月每天只睡兩小時。（圖 / 中視提供） 拍攝期間，曾舜晞有將近一個月都在吊鋼絲，從早到晚都沒有停過，回到家還要繼續背台詞，背到晚上兩、三點，只睡兩個小時，就起床化妝，每天工作14小時以上，他仍不喊苦。金庸武俠自然打戲吃重，曾舜晞最愛的就是「乾坤大挪移」這套武功，而拍攝過程他至今難忘，「剛開機時就害怕這場戲，因為難度很高。」另外，有一場要從一百米的山頂跳崖的戲，原本打算用替身，曾舜晞要求親自上場，試戲時他臉色發青，但仍堅持拍完，這份拚勁讓在場工作人員為他鼓掌。



