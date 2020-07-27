Lulu事業愛情兩得意　小樂爆料「有5個追求者」

▲小樂（左起）、 Lulu（黃路梓茵）、陳銳一起投資開飲料店。（圖／coffee.tea.or提供）

▲ Lulu（黃路梓茵）澄清自己現在單身。（圖／coffee.tea.or提供）

Lulu（黃路梓茵）、小樂、陳銳半年前砸300萬元合資開飲料店，目前在東區及中山區已有2家店，而且營業額不受疫情影響，穩定成長。交情超好的Lulu跟小樂今天在記者會上，還特別搭了同樣是駝色系的造型出席，2人宛如情侶般登對，在拍攝「喝交杯茶」畫面時看起來更加速配。但被問到2人是否有機會進一步？ Lulu和小樂連忙否認，還口徑一致搖頭說：「不太可能！」小樂還說：「我們2個默契很好，應該算是閨密！」事業、副業得意的Lulu被問到感情進度，她笑說跟事業一樣都在努力，但坦言有追求者，也很想談戀愛。小樂則爆料她差不多有5個追求者，那對方有來過店裡嗎？小樂說：「我沒多問耶，也不會管這個。」Lulu笑說：「追求者的部分仍在觀察中，目前還是單身狀態。」之後就算交男友也不會刻意公開，一切順其自然。儘管Lulu、小樂、陳銳平常都各忙各的，但每周再忙還是會花時間固定為了品牌開會，問3人會不會因為工作而吵架？Lulu笑說：「很常吵架！但我們的吵架像是在溝通，正因為大家都跳下來做、意見也多，都是為了店好，所以即使吵也沒有隔夜仇，而且好處是我們年紀都差不多，沒有代溝！」小樂則補充說：「因為大家都是老闆難免都有想法，但我們主要負責經營的是陳銳，所以就算意見分歧，最後結果還是會尊重他的決定，這很重要！」