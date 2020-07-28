32歲豆花妹被說有細紋爆氣　分享唐禹哲暖男事蹟

▲豆花妹（左）跟唐禹哲首度合作。（圖 / 華視提供）

▲唐禹哲被網友說變胖了。（圖 / 華視提供）

▲豆花妹不愛談感情事。（圖 / 華視提供）

兩人拍戲朝夕相處培養出好感情，私下會聊感情的事嗎？唐禹哲表示他們有聊過感情觀，兩人都是屬於被動型，很怕被拒絕的。最近演藝圈喜事頻繁，都有緋聞對象的兩人，若有喜事會公開？唐禹哲說有好消息會尊重另外一半要不要公開，但如果被拍到是「鐵證」的話就會承認，不會硬凹；至於豆花妹坦言，自己不喜歡將私事公開，也不想被說是藉此炒新聞話題，「我不想用話題性的東西，蓋掉我作品上的努力」，除非也是跟唐禹哲一樣被拍到鐵證，就會承認，到結婚那一步的話，應該就會分享給大家知道。

《我的青春沒在怕》明

（29）日

起，周一至周四晚間8點華視播出。

由唐禹哲和蔡黃汝（豆花妹）主演的偶像劇《我的青春沒在怕》今（28）日舉辦媒體餐敘，目前戲劇已拍攝一半，兩人感情也越來越好，唐禹哲透露：「她現在可以毆打我」。豆花妹也大讚唐禹哲的貼心事蹟，「有一次頭上的燈差點掉下來，他直接護著我的頭，很紳士像男人一樣替我擋住。」目前《我的青春沒在怕》在三立已播至第9集，網友在網路上也掀起討論，豆花妹表示自己都會去看評論，通常都是「豆花妹好可愛」，不過也有網友讓她直呼「氣死我了！」該網友表示「豆花妹老了，誇張的表情都有細紋」，讓她覺得又好氣又好笑，認為做出誇張表情怎麼可能沒細紋，並怒向同劇的程予希抱怨：「程予希妳做看看這個表情，妳也有細紋嘛！」而唐禹哲則是被網友指出「好像胖了」，他解釋因開拍前想要增加肌肉量，體重重了5、6公斤，現在他給自己目標半個月要減掉3到4公斤，為了畫面好看也認為是敬業的表現，至於口音帶有北京腔，他也會盡力調整，虛心接受網友指教。