施名帥差點忘結婚紀念日　連俞涵偷罵老公：你讓她很失望

《黑喵知情》劇中施名帥飾演「羅鈞」，在職場地位低，連鸚鵡都罵他「白痴」，回到家也是廢柴老公一枚。首集內容中，施名帥忘記結婚紀念日，飾演老婆「佩珊」的連俞涵，還故意用寵物溝通師身份提醒，施名帥這才驚呼：「完蛋了！」演出「少根筋」老公的模樣相當真實。



▲連俞涵與黃金獵犬小小、天竺鼠阿喵同桌吃飯。（圖 / LINE TV提供） 施名帥收到上司命令要找寵物溝通師，於是透過網站找上知名的「黑喵知情」老師，完全不曉得「黑喵知情」就是自己老婆。施名帥先是傳訊詢問，家中黃金獵犬「小小」、天竺鼠「阿喵」對他什麼想法，得到「早出晚歸不像家人」、「忘記給阿喵飼料」的答案，他接著問寵物們對老婆的想法，連俞涵趁機偷罵老公：「他們覺得她很辛苦，因為你好像常常忘了幫她過節，讓她很失望。」施名帥一看到立刻驚呼：「明天是結婚紀念日耶，完蛋了！」這才開口邀老婆過節，讓連俞涵感到好氣又好笑。



▲施名帥差點忘了結婚紀念日，被提醒後立刻預約餐廳慶祝。（圖 / LINE TV提供） 施名帥透露自己常忘記重要節日，「我自己也不喜歡過節，覺得有點刻意，但大家都了解我，在這種重要時刻都會特別提醒我，就跟佩珊一樣。」連俞涵也是屬於記不得節日的人，好在週遭的人都能理解，她笑說：「對他們來說，我只要知道回家的路，他們就很欣慰了，對我的要求和標準都很低。」她自認除了工作外，生活沒那麼精明，甚至有點「兩光」，「如果另一半很在乎節日，他一定要跟我說，直白地講，不要暗示，我不一定會catch到。」



