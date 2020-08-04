專訪／唐鳳：改變別人是徒勞　那並不是「經營關係」

聽行政院政務委員唐鳳談關係、聊世界、拆解哲學，到頭來竟發現萬法歸宗，她早有了一以貫之的思想：每個人都是與眾不同，別妄想去改變別人，你只能盡可能地去理解，練習讓自己成為一個

的載體，接住每一個受傷的人。

在辦公室等待唐鳳，和她的同事稍微聊了一下，對方表示唐鳳雖然滿身「天才」、「神人」之類的標籤，實際上卻像朋友，

▲唐鳳辦公室有一個類似衣櫃的暗門。（圖／攝影劉俊佑、陳明安）

十點，唐鳳準時到達，一進來就答應我們拍攝她辦公室那傳說中的密室，乍看以為是衣櫃，走進去卻是房間，她笑說：「這好像是所有媒體必踩的景點了，裡頭是納尼亞（Narnia，知名電影中的魔法王國）。」透露工作空檔會在房間內冥想，讓自己的心靈能稍作清空。





唐鳳曾被美國《外交政策》（Foreign Policy）期刊列為「百大思想家」，包覆在資訊才華的背後，是她對人類社會的關懷。





國、高中時期，她將五經之首《易經》讀透，還自編刊物《姤思》，靈感正源於易經裡頭的「姤」卦，意指「以施命誥四方」，正好呼應了她時常提到的「增幅」一詞，如風一般溫柔，卻能悄悄穿透萬物、接納多元、撼動世界。





一直以來，唐鳳對於關係的想法就是「與眾不同是常態，與眾相同是幻覺」，她表示：「不管是愛情或是其他關係，不要總是拿『大家』來要求自己跟別人，無論任何關係裡，都是要先去了解別人，並且在了解他人的過程裡頭了解自己。」





愛情裡，如果硬要干涉對方不要這樣、不准那樣，對唐鳳來說，這就會形成一種社會壓力，她以「罐頭」舉例：「如果我說，我希望你變成『某種罐頭』的樣子，其實也是在暗示著：我並沒有想要多花力氣了解你，我只是希望你變成一個『我已經了解』的樣子。」





「老實說，這樣就不是在經營關係，反而比較是套進某一個框定裡。」





唐鳳尊重個體價值，堅信每個人成長背景不同、興趣不同，自然會依據他們的生活經驗，繼而產生各種各樣的觀點，擁有屬於他們「對」和「錯」的判準，這些都沒有不對，且必須存在，「任何論述都有它適用跟不適用的時候，沒有什麼非得要奉行的絕對單一標準。」





能擁有如此兼容並蓄的性格，源於唐鳳開放的家庭教育。





父親唐光華從小就不會告訴唐鳳任何事物的答案，凡事都會先交由她梳理，待她開始有了輪廓，父親就會採用蘇格拉底式的產婆法，用問題不斷去挑戰唐鳳，刺激她的思考，「如果我覺得什麼才是真理，他（父親）一定想盡辦法讓我知道『某些情況下，其實這個方法不能適用』，這就是老子『道可道，非常道』的意思。」





民進黨成立之時，唐鳳年僅4歲，父親開始與她討論何謂「民主進步」？唐鳳帶我們回到兒時思辨現場，「進步，指的是『改變現狀』，但如果往右走也是改變，往左走也是改變，那這樣我要怎麼判斷哪一個才是對人民『好的』進步呢？」





唐鳳緊接叩問，「如果『民主』代表著『人民做主』，可是人民這麼多，每個人想法都不同，如果不了解這件事情（政策），那會不會最後變得像『暴民』一樣呢？」





種種討論，是唐鳳與父親唐光華的相處日常，無形影響了唐鳳的世界觀，讓她清晰看透：任何事情都沒有對錯，只是角度不同。





於是，當唐鳳國中時被同學霸凌欺侮，她內心從來不怨怪他人，之所以會在夜裡哭泣，是因她氣自己，氣自己為什麼無法了解對方，「我比較會想的是，如何不讓這件事情再發生，我從來不會怪為什麼別人不懂我，我只會覺得為什麼我無法懂別人。」





為此，她特別研究發展心理學，試著分析同學們為何會出現如此暴烈的情緒，「他們會出現競爭心，背後是源於那個『不穩固的自信』，如果要根治這個問題，必須得是每個人都要有自己的學習歷程、自己的興趣、選修的課表。」



▲唐鳳接受《姊妹淘》專訪，個性溫和。（圖／攝影劉俊佑、陳明安）

正因自身就學時期的創痛，從而連接了唐鳳後來致力參與108課綱的討論，她笑道：「如果要這樣的事情不要發生，那麼你就要改課綱，必須要改國民教育的邏輯，目前這也改了，去年也上路了。」





正因每個人都有各自信奉的道理，該如何圓融地化解衝突、友善溝通？對此，唐鳳給出建議：「我的方式就是『選每一邊站』，很簡單的想法。」





她以12歲參加辯論大賽的往事切入，同學們在比賽之前，都不曉得自己會抽到正方還是反方，「所以無論你是正方或反方，你都要準備，並且能夠去捍衛那個論點，如果你同時都能捍衛兩方論點，你才真的對這件事情有所瞭解。」





當年辯論題目是「學生應不應該穿制服」，唐鳳抽到正方，「那時我主要論點就是說，每一個班級為了要凝聚共同體的意識，應該要經過審慎的討論以及共同創造，來設計屬於那個班級自己的班服，這過程可以凝聚向心力。」





筆者立刻挑戰她，「那如果現在要妳做反方呢？」





只見唐鳳掛起微笑、不慌不忙，「反方就是說，一起設計制服雖然有意義，這個我也同意呀，但是設計出來後，你等於強迫當初不喜歡這個設計的同學都要穿，就是一種霸權呀！」





一起事件，不能只聆聽單方面的說詞，絕對都是要兩種角度都要聽，才可以通盤了解事件全貌，更加靠近「究竟真相」。





同樣地，在你跟別人溝通之前，必然要先清楚知道對方的訴求，才會更加摸清楚自己的想法到底符不符合邏輯或人性，又或者，我們搞不好能從對方的角度裡頭找尋突破口，最終實現某種共識。





舉凡推廣開放政府、社會創新實驗中心、口罩地圖等等，唐鳳都在強調「眾人之事，眾人助之」的重要性，恰巧呼應了孔子的理想世界「老者安之，朋友信之，少者懷之」，期許百姓發心向善、展現互助美德。





對此，唐鳳延伸解讀儒家思想，認為「真誠」與「善良」是可以在日常生活裡慢慢練習的，「如果大家都可以做到『推己及人』、『己所不欲，勿施於人』等等，這真的是很好的概念，就是不要去害人家。」





「但反過來講，如果對方對你做什麼事情的話，那不一定要去計算別人的惡啊，他可能是疏忽了，那就該怎樣就怎樣，所謂『以直報怨』。」





不過唐鳳認為，關於這種「內在性情」的教化，必須透過學而時習之的方式，於生活中不斷去練習，而非完全沒消化地就去遵從禮教，反倒變成迂儒，「這樣子只是盲目去信奉儒家，結果喪失了它原本的概念。」





「所謂『克己復禮』，就是你要先要求自己，並在不斷練習之後，去建立一個常規的價值。」



▲唐鳳接受《姊妹淘》專訪，對於拍攝要求來者不拒。（圖／攝影劉俊佑、陳明安）

每一套扎實的思想體系，往往隨著當事者歷練不同而改變，唐鳳在訪談裡自剖，20幾歲的她與30幾歲的她思想也不一樣，「以前如果去看我的維基百科條目，我會說我是一個Individual Anarchist（個人無政府主義），就是每個人要求自己就好。」





「但是到現在，大概30幾歲之候，我大概都是說我是Conservative Anarchist，就是要持守住現有的各種文化、多元文化、跨文化的那種安那其。」





早期的唐鳳堅信每個人都是不同個體，現在的她則認為：每一個「個體」的背後，早就已經涵蓋了多重文化在裡頭。





為讓讀者更理解，筆者決定自行舉例：某甲的母親講中文，他的父親講原住民語，依據父母各自生活習慣、價值觀不同，某甲無形間也浸染了父母身上的一些習性，此外，根據某甲成長過程中接觸到的不同朋友，交互溝通激盪下，這些契機也會慢慢演變成一套專屬於某甲的生活哲學。





原來，很多文化早已在我們身上起了作用，形塑了我們的生長，繼而幫助我們創新，注定讓我們與眾不同；原來，我們不單單是個體，還是無形中承載了萬物的「載體」。





興許領悟到了與萬化冥合的概念，唐鳳對待人事物自然多了分慈悲，「如果很多問題沒有辦法在短期內解決，那就是學習跟『問題』相處，把自己心裡面的空間做得比較大，讓問題能夠住進來。」





她用《易經》的中心思想來貫穿，「一切事物都是在不斷地變化中，那只有這個不斷地變化，才是不變的事情。那所以在改變的過程裡面，我們能夠做得既不是去『硬要它不改變』，也不是一定要它『往什麼方向改變』，因為這兩個都是徒勞的。」





「最簡單的方式，就是讓自己能夠去跟這些改變相處。」





面對關係中的所有挫敗、人生遭遇的所有傷害，唐鳳溫柔地說：「萬事萬物都有缺口，缺口就是光的入口」，這是她對每個媒體都有說過的話，也是她的中心思想。





我們都不完美，但只要不願意放棄溝通和理解，拼在一起之後，正是一個完美的圓。



