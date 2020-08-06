小薰激情戲超乎水準　被他「狠拉頭髮」還要裝沒事

首部以女性心理犯罪為題材的迷你劇集《追兇500天》，除了充斥刑偵犯罪追查元素外，主要演員包含莫子儀、黃瀞怡（小薰）、程予希、林暉閔，其中女主角小薰在片中顫抖驚慌、無助哭泣到眼神凌厲情緒交雜，短短幾秒面無表情的性愛畫面，被導演大讚「超乎水準的表演」。



▲小薰與演員柯朋宇（右）激情戲需在面無表情下拍攝。（圖 / 七十六号原子提供） 劇中的性愛場面，小薰坦言其實不只一場，床戲當時是在凌晨12點拍攝，她形容當天是由飾演劇中男友的柯朋宇帶戲，自己則是配合狀態，為了講求性愛的激烈感，當下特別安排男方需要拉扯她頭髮，「他有先和我說等一下會拉，我就說沒關係你就拉吧，但通常這樣講，對手應該還是會有一點點力道把持住，只是他沒有耶，完全拉，我心想：哇～很痛，你這小孩子給我來真的！」小薰雖內心掙扎喊痛，但表演卻要面無表情，完全顯露劇中受創又悲傷的心理狀態。



▲莫子儀為劇中偵訊橋段，特地專研犯罪心理學。（圖 / 七十六号原子提供） 相較小薰情感的複雜，莫子儀演出的「怪咖神探」則因要符合刑警的形象，導演蔡怡芬特別帶他去警察局看如何辦案，但莫子儀私下針對劇本的所有細節，也約了警察顧問做功課，他形容「調查時要如何隱藏身份與動機，偵訊時要如何讓對方露出破綻或卸下心房，察覺對象言行細節中隱藏的情緒，都是有心理學依據。」莫子儀透露為劇特別研究犯罪心理學，而戲中警察偵訊犯人的環節與動作，包括偵訊該坐或該站，導演與他都做了精心安排。



