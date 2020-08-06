專訪／勇兔演「大美」出頭天　劇組曾放話：以後不再用妳

▲勇兔在劇中是身材擔當。（圖 / 記者陳明安攝）

▲勇兔跟大美一樣，對朋友總是義氣相挺。（圖 / 記者陳明安攝）

▲勇兔（左）終於演到令人印象深刻的角色。（圖 / 公視提供）

事實上，勇兔從《我愛黑澀會》出道，也是黑Girls的第二代成員，但沒多久她就退團、離開演藝圈。不當明星的這段期間，她在服飾店打工，當時因為年輕心態還無法調適，被客人認出，加上自己又有明星包袱，常會感到心裡不舒服。直到有音樂節目找到她當助理主持人，勇兔才又回到演藝圈，開始接觸戲劇，而勇兔最感謝的人，就是《我的婆婆怎麼那麼可愛》製作人陳慧玲，當年正是她給了勇兔機會，讓勇兔累積多部大愛台作品，接觸八點檔的訓練，直到《最佳利益》、《我的婆婆》勇兔終於被大家看見，她想對陳慧玲說：「謝謝妳！我才有專訪，謝謝大家喜歡大美。」

▲勇兔演技進步，網友有目共睹。（圖 / 公視提供）