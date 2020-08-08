疫情後首位攻蛋！周興哲撕衣秀肌　女友悄現身

周興哲今（8）日在父親節二度攻蛋，在台北小巨蛋舉行「你,好不好

巡迴演唱會

DELUXE」豪華返場，誠意滿滿的他，在開場演唱第2首歌時，來個撕衣秀肌，引起全場尖叫。

周興哲以歌曲《Nobody But Me》、《That’s All》、《Let It Go》為演唱會拉開序幕，且他大方放送壯碩好身材，在唱到歌曲《That‘s All》末段時，瞬間帥氣撕衣，露出結實胸膛和臂膀，一路到腰間全都露，讓氣氛超嗨。

而在演唱完《Let It Go》，他開心向歌迷打招呼：「我們今天是全世界第一場萬人演唱會，你們也是第一場萬人演唱會的觀眾，好久沒看到大家，好感動！」接著提醒歌迷們，因為是疫情後的第一場萬人演唱會，所以防疫措施也會相對嚴格，每個入場的觀眾都要戴著口罩，但縱使戴口罩，也希望粉絲能跟著一起唱。

▲周興哲大秀肌肉。（圖／星空飛騰提供）

之後周興哲順勢提起剛剛的30秒的「脫衣秀」，「我已經好幾個禮拜只吃雞肉，我覺得我抓到一個重點，健康最重要，保持健康的身體就好。」此外，周興哲全家人除了弟弟在上海讀書不克趕回，其他全員到齊，好兄弟「小樂」吳思賢、李玉璽也相偕來看，連周興哲女友趙岱新都悄悄坐在包廂區觀賞，替男友打氣。

▲周興哲女友趙岱新悄悄現身演唱會。（圖／翻攝臉書）

據悉這場演唱會，不僅是疫情解封後第1場萬人演會，更是全世界疫情後第1場室內萬人演唱會，對此經紀公司表示沒有要衝第一，只是申請通過了，就順著上天的旨意進行，同時也因應市府防疫措施，每張票券都是實名制，進場要戴口罩、酒精消毒、填寫表單一點都不馬虎，若體溫超過37.5度將被請離，希望歌迷們在歡樂觀賞演唱會之時，更重視自主管理，同時保護自身安全和尊重別人安全。