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疫情後首位攻蛋！周興哲撕衣秀肌　女友悄現身

記者吳雨婕/台北報導
calendar_today2020-08-08 20:43:12update2020-08-08 21:44:11

▲周興哲父親節二度攻蛋，舉辦「你,好不好 巡迴演唱會 DELUXE」豪華返場。（圖／星空飛騰提供）
▲周興哲父親節二度攻蛋，舉辦「你,好不好 巡迴演唱會 DELUXE」豪華返場。（圖／星空飛騰提供）
周興哲今（8）日在父親節二度攻蛋，在台北小巨蛋舉行「你,好不好 巡迴演唱會 DELUXE」豪華返場，誠意滿滿的他，在開場演唱第2首歌時，來個撕衣秀肌，引起全場尖叫。

周興哲以歌曲《Nobody But Me》、《That’s All》、《Let It Go》為演唱會拉開序幕，且他大方放送壯碩好身材，在唱到歌曲《That‘s All》末段時，瞬間帥氣撕衣，露出結實胸膛和臂膀，一路到腰間全都露，讓氣氛超嗨。而在演唱完《Let It Go》，他開心向歌迷打招呼：「我們今天是全世界第一場萬人演唱會，你們也是第一場萬人演唱會的觀眾，好久沒看到大家，好感動！」接著提醒歌迷們，因為是疫情後的第一場萬人演唱會，所以防疫措施也會相對嚴格，每個入場的觀眾都要戴著口罩，但縱使戴口罩，也希望粉絲能跟著一起唱。

▲周興哲父親節二度攻蛋，舉辦「你,好不好
▲周興哲大秀肌肉。（圖／星空飛騰提供）
之後周興哲順勢提起剛剛的30秒的「脫衣秀」，「我已經好幾個禮拜只吃雞肉，我覺得我抓到一個重點，健康最重要，保持健康的身體就好。」此外，周興哲全家人除了弟弟在上海讀書不克趕回，其他全員到齊，好兄弟「小樂」吳思賢、李玉璽也相偕來看，連周興哲女友趙岱新都悄悄坐在包廂區觀賞，替男友打氣。

▲周興哲與趙岱欣交往1年，才公開戀情。（圖／翻攝臉書）
▲周興哲女友趙岱新悄悄現身演唱會。（圖／翻攝臉書）
據悉這場演唱會，不僅是疫情解封後第1場萬人演會，更是全世界疫情後第1場室內萬人演唱會，對此經紀公司表示沒有要衝第一，只是申請通過了，就順著上天的旨意進行，同時也因應市府防疫措施，每張票券都是實名制，進場要戴口罩、酒精消毒、填寫表單一點都不馬虎，若體溫超過37.5度將被請離，希望歌迷們在歡樂觀賞演唱會之時，更重視自主管理，同時保護自身安全和尊重別人安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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精壯 萬人演唱會 疫情 周興哲 撕衣秀肌

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