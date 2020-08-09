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立秋後時來運轉！「4生肖」好事不斷　財源廣進貴人來

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-09 16:36:34

▲立秋後時來運轉！「4生肖」好事不斷，財源廣進貴人來。（示意圖／取自pixabay）
▲立秋後時來運轉！「4生肖」好事不斷，財源廣進貴人來。（示意圖／取自pixabay）

在過去的日子裡，有些人或許過得不太如意，但別灰心，其實隨著時間的變化，好運也會有降臨在自己身上的一天。根據《靈匣網》報導，8月立秋節氣後，「4生肖」將時來運轉，財源廣進貴人來，趕快來看看自己有無上榜吧！

1.生肖鼠

屬鼠人7月過得不太順，8月時來運轉了！將步入「三合貴人、傷官配印」之吉運，有貴人扶持，能有大作為。工作上能力凸顯，事業通達，有很大的機率能升職或變成高層。另外，財富也會增加，收入將進步，存款接連上漲。

2.生肖龍

屬龍人7月財星受損，容易失財，不過不用擔心，8月有「三合貴人、食神制殺」之吉運，吉星高照將迎來特別好的財運，求財變得容易，有望達成心中的存款目標。此外，貴人的到來也將讓工作更加順利，多和同事或同行好友聚會，有機會能得到不錯的資訊，對將來升遷有利。

▲最後一次水星逆行！「
▲立秋後時來運轉！「4生肖」好事不斷，財源廣進貴人來。（示意圖／取自pixabay）

3.生肖蛇

屬蛇人7月小人作祟，多有口舌是非，8月立秋節氣後，小人不見，「六合貴人」到來，有貴人賞識，辦事順遂，心想事成，生活中遇到困難總能有人出手相助，無比幸運。 「梟神坐財」的吉運可令財運大好，會收獲不少金錢，成為朋友當中的「好野人」。

4.生肖狗

屬狗人7月求謀多阻力，多有碰壁之事，好在守得雲開見月明，8月將步入「食神制殺」的吉運，事業運非常旺盛。另外，人際關係方面十分和諧，有展示才華的機遇，能成為團隊的骨幹力量，有升職、加薪之美事。人逢喜事精神爽，自信滿滿，身邊好事不斷。（編輯：許苡晴）

關鍵字

立秋 時來運轉 生肖 財源廣進 貴人

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