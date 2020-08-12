高宇蓁穩交小5歲圈外男友　談結婚大事：過生活才重要

高宇蓁這2年創下超高營業額，被問這期間遇到的困難，她說：「最難的是我下個要想著研發什麼產品。」一開始抱著理想在做，當初目標「希望我的產品每個人都用的到」，沒有想過要賺多少錢，如今有這個好成績連自己也嚇到，第1年就有破億的營業額，而今年目標5億，目前今年過了3分之2，營收都有在計畫內，超高目標讓大家讚嘆，可見高宇蓁的保養品事業做得有聲有色。
事實上，當初決定創業時高宇蓁心情很掙扎，前期準備也很辛苦，「藝人做品牌大家會用放大鏡檢視，一開始壓力很大。」幸好品牌都有穩定成長，也帶來不錯的成績，讓她相當放心。全心投入品牌這2年，戲劇方面還有在進行嗎？高宇蓁表示她並沒有為了籌備品牌推掉太多戲約，但要遇到適合的角色、劇本，她也會繼續拍戲，開玩笑說她確實在忙品牌，但沒有離開演藝圈。
41歲的高宇蓁感情世界備受矚目，去年認愛圈外男友Rex，目前已在一起2、3年，對方小她5歲，談到人生大事，高宇蓁侃侃而談：「時間到自然就會想，目前就沒有時間」，接著又補充：「沒有不想結婚啦，大家都覺得年紀到都要結婚生小孩，其實過生活才是最重要的。」談到求婚橋段，她自曝求婚不用太鋪張，「驚喜可以，但不用很浮誇。」至於生小孩，高宇蓁表示：「還好，太強求反而會有反效果。」