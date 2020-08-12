🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂

高宇蓁穩交小5歲圈外男友　談結婚大事：過生活才重要

記者薛羽彤／台北報導
calendar_today2020-08-12 18:43:24

▲高宇蓁有個小5歲的圈外男友。（圖 / J.KAO提供）
▲高宇蓁有個小5歲的圈外男友。（圖 / J.KAO提供）
藝人高宇蓁自創保養品品牌「J.KAO」迎來2周年，今（12）日為品牌舉辦慶生記者會，身為創辦人兼執行長的高宇蓁坦言：「有種小孩兩歲的感覺，平安健康長大，覺得很欣慰。」

▲高宇蓁保養品品牌創立2周年。（圖
▲高宇蓁保養品品牌創立2周年。（圖 / J.KAO提供）
高宇蓁這2年創下超高營業額，被問這期間遇到的困難，她說：「最難的是我下個要想著研發什麼產品。」一開始抱著理想在做，當初目標「希望我的產品每個人都用的到」，沒有想過要賺多少錢，如今有這個好成績連自己也嚇到，第1年就有破億的營業額，而今年目標5億，目前今年過了3分之2，營收都有在計畫內，超高目標讓大家讚嘆，可見高宇蓁的保養品事業做得有聲有色。

▲高宇蓁經營保養品品牌，做得有聲有色。（圖
▲高宇蓁經營保養品品牌，做得有聲有色。（圖 / J.KAO提供）
事實上，當初決定創業時高宇蓁心情很掙扎，前期準備也很辛苦，「藝人做品牌大家會用放大鏡檢視，一開始壓力很大。」幸好品牌都有穩定成長，也帶來不錯的成績，讓她相當放心。全心投入品牌這2年，戲劇方面還有在進行嗎？高宇蓁表示她並沒有為了籌備品牌推掉太多戲約，但要遇到適合的角色、劇本，她也會繼續拍戲，開玩笑說她確實在忙品牌，但沒有離開演藝圈。

▲高宇蓁還是會繼續拍戲。（圖
▲高宇蓁還是會繼續拍戲。（圖 / J.KAO提供）
41歲的高宇蓁感情世界備受矚目，去年認愛圈外男友Rex，目前已在一起2、3年，對方小她5歲，談到人生大事，高宇蓁侃侃而談：「時間到自然就會想，目前就沒有時間」，接著又補充：「沒有不想結婚啦，大家都覺得年紀到都要結婚生小孩，其實過生活才是最重要的。」談到求婚橋段，她自曝求婚不用太鋪張，「驚喜可以，但不用很浮誇。」至於生小孩，高宇蓁表示：「還好，太強求反而會有反效果。」

關鍵字

穩交 結婚大事 保養品 高宇蓁 圈外男友

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽