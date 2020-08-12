高宇蓁穩交小5歲圈外男友　談結婚大事：過生活才重要

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▲高宇蓁保養品品牌創立2周年。（圖 / J.KAO提供）

▲高宇蓁經營保養品品牌，做得有聲有色。（圖 / J.KAO提供）

▲高宇蓁還是會繼續拍戲。（圖 / J.KAO提供）

Rex，目前已在一起2、3年，對方小她5歲，談到人生大事，高宇蓁侃侃而談：「時間到自然就會想，目前就沒有時間」，接著又補充：「

她自曝求婚不用太鋪張，「驚喜可以，但不用很浮誇。」