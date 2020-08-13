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兩代陳真！《大俠霍元甲》釋小龍同框「火雲邪神」

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-13 21:00:00

▲釋小龍（右）同框火雲邪神。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）
▲釋小龍（右）同框火雲邪神。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）

《大俠霍元甲》由趙文卓、毛林林、釋小龍、寇家瑞等主演。隨著趙文卓飾演的霍元甲，他父親、兄長、徒弟都遭仇家鷹四殺死，忍無可忍率領徒弟，在雪夜突襲鷹四巢穴展開復仇。釋小龍飾演的陳真重磅出場即喊：「要打死霍元甲」，更擺擂台高調揚言「踢館精武門」。

釋小龍踢館、登報挑戰霍元甲，讓精武門不得安寧，初登場即引發網友討論，釋小龍談起詮釋過程：「我就是想演一個讓人不太喜歡的陳真，他一定是有缺點，有缺點才能夠成長、改變，和霍元甲的感情才能真實的建立，我覺得這才是好看的。」

▲釋小龍飾演陳真。（圖
▲釋小龍飾演陳真。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）
兩代陳真同框出場，釋小龍飾演少年陳真，而陳真師父孫無疾正是梁小龍所飾演，家喻戶曉梁小龍因周星馳電影《功夫》飾演火雲邪神再次翻紅，梁小龍曾演過多次陳真，老陳真帶小陳真，釋小龍形容：「梁老師在他年輕的時候扮演過陳真，我更想把現階段的陳真演好，讓他也能夠認可我當下的表演，無論是動作、武戲，非常珍惜這種機會。」

▲梁小龍因周星馳電影《功夫》飾演火雲邪神再次翻紅。（圖
▲梁小龍因周星馳電影《功夫》飾演火雲邪神再次翻紅。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）
釋小龍飾演陳真備受矚目，透露為了角色做了相當多功課，因為陳真不是一個真實的人物，大家對他的印象都是過去的版本，「所以我把戲裡的陳真塑造的更真實、與過去不同，像是一些表情都是非常不屑，覺得自己是最厲害、瞧不起別人的那種感覺。」這次更為自己的表演，滿分10分打了高達9分的成績，也透露最滿意的地方就是文戲的部分。首次與趙文卓合作，釋小龍知道兩人相像，「有一個朋友剛跟卓哥拍完戲，笑說你跟卓哥兩個人一塊拍戲，豈不得悶死啊，因為我跟卓哥有時不太愛說話這點挺像的。」

▲趙文卓、釋小龍私下都不愛說話。（圖
▲趙文卓（左）私下不愛說話。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）
談起與趙文卓合作師徒之間交流，釋小龍透露：「卓哥非常照顧我，我們私底下有交流一些拳術，在他身上學到努力堅持，隨時隨刻不斷進步、鍛鍊。」特別印象深刻拍淋雨戲的時候，「他怕我會生病，提前為我準備維生素，會在拍戲前叮囑我吃下，這件事情讓我覺得很暖心，很關心我。」

關鍵字

火雲邪神 趙文卓 大俠霍元甲 釋小龍 陳真

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