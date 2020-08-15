獨／羅霈穎告別式前　加拿大前男友「視訊30分鐘」吐真心

羅霈穎能歌善舞、外型亮眼，加上直爽的個性，在秀場工作時迷倒不少黑道老大，雖然桃花朵朵開，但也遇過不少爛緣分，令她無奈表示「男人老是花我的錢」。羅霈穎也曾有過論及婚嫁機會，最後被男方家人嫌棄，感情無疾而終，她此後面對愛情保持樂觀態度，覺得把握當下、及時行樂最為重要。
她曾表示「男人會變，但房產不會」，所以努力工作賺錢、投資房產，下半輩子不愁吃穿；也因為感情路上遇過大風大浪，最後交男友僅是求個陪伴，坦言不需要終生伴侶。羅霈穎歷屆男友多數為年輕弟弟，于美人就曾問她，如果對方死纏爛打怎麼辦？她回說：「那我就要求見他家長，就會分手啦！」感情觀十分有個性。
羅霈穎常環遊世界，也因此認識不少外國異性，于美人就透露，羅姊不會用感情綁著別人，所以異性緣非常好，而她最後一任男友是小她25歲的加拿大人，2人交往2年多，對方聽到羅霈穎過世後，曾致電要求視訊，足足跟羅霈穎講了30分鐘的內心話。
于美人也表示，除了加拿大男友，羅霈穎也交過荷蘭、黎巴嫩等不同國籍男友，而荷蘭籍前前男友是3年前與羅霈穎分手，他們交往4年多，對方聽到羅霈穎死訊後，表示想飛來台灣奔喪，但因疫情關係，加上來台得隔離14天，最後被于美人勸退，僅送上花籃致意。