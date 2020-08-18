女團解散首合體　楊超越認和傅菁「沒吵但動過手」

奇幻古裝劇《且聽鳳鳴》由楊超越、徐開聘、傅菁主演，最受矚目的莫過於前「火箭少女101」成員楊超越與傅菁參與演出。該團6月才正式解散，2人再度於螢光幕前同框，卻因在劇裡愛上同個男人而成為情敵，讓廣大劇迷不禁比較起她們的演技和人氣，甚至一度傳出傅菁認為楊超越的高知名度，總是掩蓋配角光芒，宣告不再和對方合作，楊超越也在花絮中火上加油：「我倆沒吵過架，就動過手！」



▲徐開聘（右）求楊超越不要走。（圖 / WeTV提供） 事實上，2人私下感情好得很，楊超越才能大方以角色身份對著鏡頭開玩笑，武打戲拍到一半，還拉著對方的手跳起舞來，彷彿再現她們過去在舞台上共同奮鬥的模樣。傅菁用欣賞的眼光看著楊超越說：「妳真是令我印象深刻。」甚至邀約：「我們可以多多相處！」



▲男女主角情感有大幅度進展。（圖 / WeTV提供） 該劇男女主角情感也有大幅度進展，先是楊超越坐床邊差點吻上徐開聘，兩人在酒酣耳熱後再度上演「床戲」，此次更升級成「抱著睡過夜」。原來徐開聘喝醉後，不小心緊抱著正在身邊照顧自己的楊超越，甚至苦苦哀求：「不要離開我，不要走！」而楊超越不捨的趴在對方胸膛回應：「我知道了，我不會離開你的。」還為了徐開聘的生日做蛋糕、畫漫畫，更在深夜深情撫臉、睡在男方的懷裡。





曾自嘲「什麼都做不好」的楊超越，此次在劇中古靈精怪的演出令觀眾眼睛為之一亮，獲得不少好評，楊超越演技更登微博熱搜，其實楊超越在訪問中透露近日疲憊狀況，被問到是否會焦慮，她坦言剛從限定偶像團體離開，和新團隊磨合有點太累了，「因為剛（從團體）畢業，回來和團隊磨合，以及接著一些通告相對較滿。」同時讓她想找個地方和家人一起度假。



