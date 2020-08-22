偶像男星顛覆形象　臉部扭曲演出：好丟臉

《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，張書豪在劇中一飾二角，除「霸氣總裁」身份外，另一個角色要演阿飄，就連走路都要用飄的，還要做出奇怪表情，他自認私下個性比較幽默風趣，對於要詮釋霸氣總裁有心理障礙，「每天睡覺前都要催眠自己，打從心底認為自己是總裁。」



▲張書豪飾演霸道總裁。（圖 / 麗象影業提供） 張書豪形容自己飾演的這兩個角色，一個難搞高冷、一個無賴很鬧，為了演出霸氣總裁，他瘋狂健身調整體態，希望能有厚實肩膀，他說，自身體質較難變壯，因此得努力一直吃，「目前體脂為7，肌肉量超過體重的一半。」在長期持續健身鍛鍊下，練出精壯身材。





張書豪飾演的另外一個角色「麻煩永」，是一個從古代來的靈魂，有很多東西沒有觸碰過，沒有使用過智慧型手機，他透露在詮釋鬼魂走路方式，更是用飄的行走，張書豪解密飄移行走過程，「有一位工作人員（軌道哥）用力推將近100公斤的軌道，自己得克服若不小心煞車，身體會突然往前或往後的心理恐懼，並且在這同時掌握好表演。」



▲張書豪一人分飾兩角。（圖 / 麗象影業提供） 為了這兩個角色，張書豪時常一秒切換情緒與狀態，上一秒是霸氣總裁，下一秒則成為喜劇掛的阿飄，尤其「麻煩永」這個角色時常有驚嚇表情，配合臉部扭曲表情與手舞足蹈地Over式演出，讓他一次在拍攝外景時，突然意識到，「剛剛圍觀的人很多，我應該很丟臉！」



