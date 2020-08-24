郭雪芙飾演跆拳道選手　蘇麗文親自指導：眼神要流露殺氣

女神郭雪芙為戲扮演過OL、富家千金、法式料理廚師等不同角色，多以甜美俏麗的形象出現在觀眾眼前，這次郭雪芙突破自我，挑戰不同戲路，在《因為我喜歡你》中，首次詮釋從小苦練跆拳道的冷漠面癱女，郭雪芙透露:「因為沒當過運動員，所以能藉由劇中角色去體驗人生，我覺得滿棒的！」而為了演好這個角色，劇組特別幫郭雪芙安排教練特訓，並請到知名的跆拳女將蘇麗文抽空親自指導。



▲郭雪芙飾演面癱跆拳道選手。（圖 / 八大提供） 由汪東城、郭雪芙、陳泂江、張本渝主演的戲劇《因為我喜歡你》，劇中郭雪芙首度挑戰跆拳道選手，劇組特別邀請跆拳女將蘇麗文特訓指導，從小學三年級就開始學跆拳道的蘇麗文直言：「跆拳道運動真的滿難的，如果你沒有從小開始訓練，光是拉筋可能就會讓你流淚。」她近身觀察郭雪芙練習的一舉一動，適時提出動作修正的建議，大方稱讚:「雪芙能在短短兩個月內練到這樣的程度，踢得不錯，也非常敬業！」俏皮的郭雪芙抓住機會，跟教練請教如何在比賽時展現氣勢？蘇麗文分享征戰多年的經驗，「通常我們在比賽對戰的時候，想的就是要打敗對方，所以自然會流露殺氣，光用眼神就要先贏！」



▲郭雪芙與汪東城主演《因為我喜歡你》。（圖 / 八大提供） 經過兩個月的特訓，郭雪芙透露跆拳道最困難的地方就是要不斷的練習，「有時候那個練習是沒有辦法間斷的，你可能會跟教練求救說：『我不行了！』，可是嚴格的教練就會要你繼續跳，那時候就會很想哭！」提到哪個動作最難練？郭雪芙秒答:「我覺得後旋踢最難，一直學不好...」更因自己的親身體驗，感受到運動員台上一分鐘，台下十年功的辛苦，忍不住吐露心聲:「當運動員真的很不容易啊！」



