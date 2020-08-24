🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂

郭雪芙飾演跆拳道選手　蘇麗文親自指導：眼神要流露殺氣

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-24 14:08:26

▲蘇麗文（左）親自指導郭雪芙。（圖 / 八大提供）
▲蘇麗文（左）親自指導郭雪芙。（圖 / 八大提供）

女神郭雪芙為戲扮演過OL、富家千金、法式料理廚師等不同角色，多以甜美俏麗的形象出現在觀眾眼前，這次郭雪芙突破自我，挑戰不同戲路，在《因為我喜歡你》中，首次詮釋從小苦練跆拳道的冷漠面癱女，郭雪芙透露:「因為沒當過運動員，所以能藉由劇中角色去體驗人生，我覺得滿棒的！」而為了演好這個角色，劇組特別幫郭雪芙安排教練特訓，並請到知名的跆拳女將蘇麗文抽空親自指導。

▲郭雪芙飾演面癱跆拳道選手。（圖
▲郭雪芙飾演面癱跆拳道選手。（圖 / 八大提供）
由汪東城、郭雪芙、陳泂江、張本渝主演的戲劇《因為我喜歡你》，劇中郭雪芙首度挑戰跆拳道選手，劇組特別邀請跆拳女將蘇麗文特訓指導，從小學三年級就開始學跆拳道的蘇麗文直言：「跆拳道運動真的滿難的，如果你沒有從小開始訓練，光是拉筋可能就會讓你流淚。」她近身觀察郭雪芙練習的一舉一動，適時提出動作修正的建議，大方稱讚:「雪芙能在短短兩個月內練到這樣的程度，踢得不錯，也非常敬業！」俏皮的郭雪芙抓住機會，跟教練請教如何在比賽時展現氣勢？蘇麗文分享征戰多年的經驗，「通常我們在比賽對戰的時候，想的就是要打敗對方，所以自然會流露殺氣，光用眼神就要先贏！」

▲郭雪芙。（圖
▲郭雪芙與汪東城主演《因為我喜歡你》。（圖 / 八大提供）
經過兩個月的特訓，郭雪芙透露跆拳道最困難的地方就是要不斷的練習，「有時候那個練習是沒有辦法間斷的，你可能會跟教練求救說：『我不行了！』，可是嚴格的教練就會要你繼續跳，那時候就會很想哭！」提到哪個動作最難練？郭雪芙秒答:「我覺得後旋踢最難，一直學不好...」更因自己的親身體驗，感受到運動員台上一分鐘，台下十年功的辛苦，忍不住吐露心聲:「當運動員真的很不容易啊！

關鍵字

因為我喜歡你 蘇麗文 郭雪芙 跆拳道 殺氣

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽