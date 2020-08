36歲的藝人賀軍翔飾演過《換換愛》、《惡魔在身邊》等偶像劇,深情、花美男的形象深植人心,他2017年與圈外女友步入禮堂後,生活重心轉往家庭,原本已有育有3歲女兒美寶的賀軍翔,今(25)日再次宣布喜獲二寶,讓粉絲們又驚又喜。





「爸比的第二個前世情人!welcome to the world~~ daddy’s second princess.」賀軍翔曬出一家4口照,面對鏡頭露出甜笑,其中姊姊美寶也將妹妹抱入懷中,看起來可愛又呆萌,全家人幸福的模樣令人稱羨,賀軍翔也祝福大家七夕情人節快樂。