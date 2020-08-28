李現因《親愛的》人氣飆升　爆料爸爸私下行為笑翻眾人

由知名小說改編成電視劇《親愛的，熱愛的》，女主角楊紫擔綱演出角色「佟年」，與李現飾演的男主角「韓商言」，兩人「童顏CP」感在戲劇圈掀起一陣甜蜜風暴，劇中的浪漫情節更屢屢登上熱搜排行榜。楊紫戲裡勇敢追愛，表示會接這部戲是因為晚上睡前看原著小說時，都是笑著睡的，「拍這部戲的點很單純，就是覺得很甜，很喜歡！」



▲ 《親愛的，熱愛的》將在八大第1台播出。（圖 / 八大提供） 《親愛的，熱愛的》故事描述學霸蘿莉佟年追求電競男神的愛情故事。劇情安排楊紫初次遇到李現就對他一見鍾情，儘管男方態度高冷，仍澆不息她滿滿愛火，不斷的想方設法希望能認識對方。回想拍攝情景，李現提到：「那場戲很長，拍很晚，希望能給觀眾的感覺更夢幻一點。」劇組加了很多設計，如女主角在戲裡幻想和男主角的相識互動，李現自爆：「幻想中要包括覺得對方好可愛，結果演那場戲時就不小心一直笑場。」



▲李現爸爸向兒子索要簽名。（圖 / 八大提供） 接拍《親愛的，熱愛的》讓主角楊紫、李現的人氣更上一層樓，李現的粉絲數更是狂飆暴漲，享受到成名滋味，李現參加訪談節目時，爆料老爸曾經傳訊息給他，只問一個問題「有時間簽名嗎?」父子間聊天的內容竟包括「方便收件嗎？」李爸爸會將洗好的照片寄給李現，請兒子收工後幫忙簽名，此舉讓李現自己都覺得有趣，聊起此事忍不住笑開懷。



