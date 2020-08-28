兇嫌連開館長3槍自首！律師揭「減刑關鍵」：可能踢鐵板

網路紅人「館長」陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，右手臂、右大腿和腳踝都中彈，隨後警方表示，一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局文化派出所投案，但劉男當下不願意提供任何資料，更強調要等律師到才肯開口。警方初步研判，劉男應是先前騷擾館長的男性狂粉，犯案動機疑為在騷擾館長事件後，劉男因遭受網友肉搜心生不滿，才會開槍攻擊館長。
律師林智群就於臉書上發文，表示自首有兩個重點，其一為警察知道這個犯罪，其二則為警察知道犯罪嫌疑人是誰，倘若警察已知上述2點資訊，犯罪者只能算「投案」並非「自首」，林智群表示「如果警察已經接到報案，還不知道犯罪嫌疑人是誰，犯罪者上門承認犯罪，那還是構成自首！」所以認定開槍攻擊館長的兇嫌是構成自首的。
林智群也解釋，自首的法律效果，之前是「必」減輕刑度，「就是不管三七二十一，只要自首，刑度一定要打對折，法官不想減還不行！」他指出，有些惡劣的人就會利用此法條減刑，「像館長這個案子就是，甚至可以這樣說，『去警察局自首』也是犯罪計畫的一部分⋯⋯」。
不過，他就坦言，立法者已知有該情況，所以已經修法，表示自首只是『得』減輕刑度，要不要減輕判刑還是得看法官決定，「所以現在打這種如意算盤，現在是可能踢到鐵板的！」
館長槍擊案傳出後就受到外界關注，新北市刑大大隊長黃壬聰也回應最新調查狀況，表示目前警方已成立專案小組全力調查，透過監視器的畫面，初步研判應為一人犯案，且未有共犯，目前亦無幕後主使者的跡象，而劉男將以殺人未遂和違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。（編輯：陳雅雲）