偶像女團成員一次吻2男神　卻慘被畫成蠟筆小新

前女團火箭少女101成員楊超越主演新劇《且聽鳳鳴》廣受好評外，與許魏洲搭檔演出的甜寵劇《仲夏滿天心》近期也開播，她在一個月內連吻2位男神，《且聽》與徐開騁上演浪漫的煙花吻；《仲夏》則被許魏洲霸氣宣布：「她就是你們心心念念的未婚妻！」，更在大庭廣眾下，拉著她一吻定情。



▲ 楊超越（右）與許魏洲在《仲夏滿天心》不打不相識。（圖 / 仲夏滿天心劇組提供） 有趣的是，楊超越在兩劇與男主角皆不打不相識，她在《且聽》被徐開騁畫成「蠟筆小新眉」，引發網友熱議，讓她好氣又好笑的說，「徐開騁給我畫了個眉毛，看起來怪怪的，我該有什麼反應？」原來，徐開騁在劇裡用看似很專業的手法拿毛筆幫楊超越畫眉，在準備作畫時，在大枝與中型的毛筆中糾結，認為拿大枝畫起來感覺恐怖，因此選擇中型毛筆來畫眉，笑說，「這樣不會在一開始就被楊超越拒絕！」



▲楊超越（左）與許魏洲在新劇《仲夏滿天心》關係進展到同居。（圖 / 仲夏滿天心劇組提供） 但徐開騁畫了第一筆後，覺得苗頭不對，一溜煙的趕緊跑走，讓楊超越照了鏡子看到自己的「粗眉」，氣到爆炸！她在拍攝時直說：「我能拿鏡子反面嗎？我能不看嗎？」看到自己粗眉就忍不住笑場，甚至自嘲，「你們看我這樣子，還能眉目傳情嗎？」





此外，楊超越在《仲夏》與許魏洲同住一個屋簷下，為爭奪床位上演「臭襪子大戰」，許魏洲在情急之下，把自己的臭襪子直往楊超越鼻子前熏，讓楊超越氣得大罵：「你噁不噁心！」索性也把自己的襪子脫掉，往許魏洲的臉前狂甩，逼得許魏洲只得把自己的外褲一脫，露出四角褲逼退楊超越，還被罵是「臭流氓」。









