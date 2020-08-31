林瑞陽兒子首次演出台語劇　老爸僅回他2字祕訣

《戲說台灣》故事取材來自台灣民間傳奇，結局往往能警惕世人，因此一直深受觀眾喜愛，近期推出全新單元「新娘神救姻緣」，由「台灣第一小生」林瑞陽的兒子林禹首次在台灣戲劇演出，並擔任男主角，飾演新娘神，負責幫女騙子張懷媗配對的專屬新娘神，沒想到過程弄巧成拙、笑料百出。



▲林瑞陽之子林禹（右）搭檔張懷媗主演《戲說台灣》。（圖 / 三立提供） 第一次演出台語劇的林禹其實不大會講台語，很擔心說得不輪轉，但從小就跟著外婆一起看《戲說台灣》，因此對戲並不陌生；女主角張懷媗在《炮仔聲》中飾演小三，讓觀眾氣得牙癢癢，這次劇中她飾演女孤兒，因為自小顛沛流離沒有安全感，因此最喜歡賺錢愛錢。



▲林禹首次挑戰台語劇。（圖 / 三立提供） 林禹之前在大陸拍過五部戲，在台灣拍的第一部戲就是台語劇，但其實林禹的台語並不是很好，當媽媽得知他要拍《戲說台灣》的第一句是：「台語劇你可以嗎？你確定嗎？」林禹笑說身邊唯一講台語的人就是媽媽，會給媽媽看劇本，跟媽媽對台詞，講不好的地方媽媽也會糾正他。會接演台語劇除林禹表示喜歡挑戰自己，認為從小在台灣長大，台語應該是他要會講的語言，此外，小時候的他常跑外婆家，都會看到外婆在看《戲說台灣》，他說這部戲是他對外婆的記憶，也不怕第一部演台語劇就被定型，認為好的演員應該多方面的嘗試。



▲林禹也會請教爸爸如何演戲。（圖 / 三立提供） 事實上，林禹原來的規劃是在台灣以歌手的身份出道，但父親林瑞陽建議他不要把自己的路走窄，應該再去深造，因此到北京念書學表演，笑說在大陸的原先定位是偶像歌手或是帥氣小生，但回台灣後開始發現自己有搞笑的本事，他說曾多次試鏡廣告，都是搞笑無厘頭的角色被選上了。林禹曾經請教過父親如何快速進入角色，林瑞陽竟回他兩個字：「呼吸」，他自己的解讀是調整呼吸可以改變心跳，讓情緒平緩後就可以帶入自己想要的角色，林禹開玩笑說：「爸爸說的很深奧，我還在練習怎麼呼吸。」



