53歲周海媚肌膚吹彈可破　自曝最重要2點：會非常漂亮

53歲「國民美魔女」周海媚在新版《倚天屠龍記》，飾演滅絕師太， 周海媚跨過完美女神形象侷限，大器接演壞人角色，例如《香蜜沉沉燼如霜》的天后，《倚天屠龍記》的周芷若與滅絕師太，其成果都讓粉絲嚴重入戲，紛紛留言勸她「改邪歸正」，周海媚覺得可愛外，更將壞人的骨血演出靈魂，周海媚演技層次也是後輩必須學習的典範之一。同時，她也洩露自己保養得宜，維持肌膚年輕的秘密。



▲周海媚飾演周芷若讓人印象深刻。（圖 / LiTV、周海媚工作室提供） 攤開作品集，周海媚佳作無數，若在不考量時空歲月下，有機會二次重新演繹自己的作品，還會再演周芷若嗎？還是《怒劍嘯狂沙》的卓瑪、《回到未嫁時》的楊八妹或《末代皇孫》的納蘭如意？只見周海媚毅然表示不會重新再來，「做人沒得後悔，人生是不可能重來的！我做人宗旨一直都是往前走，做好眼前每一步！」周海媚的演技，也是連金庸老師都親身比讚的，成功詮釋筆下人物，因此有「永遠的周芷若」美譽的她，堪稱無人能取代，問到周海媚喜歡這封號嗎？「這是大家對我的讚譽稱號，我沒有喜歡或不喜歡，我就是一貫秉持努力詮釋好每個角色，非常感謝大家對我讚美與肯定！」



▲周海媚在新版《倚天屠龍記》飾演滅絕師太。（圖 / LiTV、周海媚工作室提供） 拍戲之餘，周海媚維持最佳狀態的法寶就是注意「吃」的質量，除了正常飲食，平常也會攝取膠原蛋白類食物的她，運動上則是以舒活與瑜珈類為主放鬆筋骨，但始終擁有吹彈可破的剔透肌膚又是怎麼做到的？周海媚笑著謝謝大家讚美之餘，說：「其實平常工作忙碌，也無法花長時間保養，但我最重視就是卸妝一定要乾淨，同時用爽膚水保濕，讓毛孔充分呼吸與休息。當然，還有最、最、最重要就是，人要氣色好，一定要保持良善心態，愛自己，讓自己樂觀充滿正能量，你就會非常漂亮！」



▲周海媚佳作無數。（圖 / LiTV、周海媚工作室提供）