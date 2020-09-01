9月工作焦點曝！「4星座」事業運超差　魔羯恐遭暗算陷害

今天是9月的第一天，想知道你本月的工作運勢如何嗎？知名命理老師艾菲爾日前就公布，12星座9月事業運吉凶與務必注意的事項，其中「巨蟹座」、「天蠍座」、「射手座」與「摩羯座」運勢較低弱，可能會感到心力憔悴，需特別留意並調適心境。





白羊座





職場上，碰釘子是常有的事，但對於抗壓性頗高的你，反倒是競爭優勢，僵局拖越久，你越有脫穎而出的機會。





金牛座





職場上，你不會急於表現，而是慢慢地滲入主要核心，有機會受到上級青睞，受到重用，表現亮眼。





雙子座





職場上的選擇變多了，可能是你在挑選公司；也可能是工作上想要與你合作的人增加了，慎選有前瞻性的，會好過那些一直強調給你利益的。





巨蟹座





工作上，被事情推著走，一波未平，另一波又起，有點疲於奔命，這個月的工作運算是蠻糟的，也會讓你心力交瘁。





獅子座





工作上，除了表現良好外，最重要的是，你的心態有跟著改變，無形中化解了隱憂，往好的方向轉變。





處女座





職場上，你挺不服輸的，只要是在氣頭上，什麼話都敢講，要小心職場的爾虞我詐，別替自己樹立太多敵人才好。





天秤座





職場上，真的是應驗了「以柔克剛」，在這方面你發揮得淋灕盡致，一些談不攏的細節，在你接手後，出現逆轉，大大提升在公司上的地位。





天蠍座





工作上，有太多無奈，有時還真的會無能為力，但你不能放棄工作，不過，你可以選擇不在乎這種感覺。



▲工作。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

射手座





職場上，要避免草率與盲目，經手之事要小心求證，謹慎評估，若因誤判情勢導致損失，最後也都有可能陷入訴訟糾紛。





摩羯座





職場上，容易遭人陷害及暗算，因此建議你，這個月要收起你的好心，不然就等著承擔後果，成為他人的代罪羔羊。





水瓶座





你的重心並不在現職上，而是想著如何利用工作以外的時間，來增加自己的附加價值，只要你確定目標，好好規劃，這個月你有機會勾勒出另一塊版圖的形狀。





雙魚座





工作上沒什麼心眼，相當憨直，再加上偷懶的心思重，專挑簡單事務來處理，職場上學不到什麼，只能算是輕鬆度日。（編輯：許苡晴）





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