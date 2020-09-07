名家論壇》鳴影品／《天能》從第1秒就開始「對稱」

諾蘭又一次成功地商業操作，讓他的觀眾全都陷在時間旋渦裡打轉；但我沒有想繼續在順向或逆向或過去或未來裡糾結。這篇也沒有要討論劇情，要分享的是我感受強烈的視覺和聽覺。這部電影如果把它攤成一幅平面，其實在敘事推進大致是前後對稱的，也就是片名TENET這個字的「回文」屬性。從前面讀或後面倒過來讀都是一樣的。
它來自於文藝復興時期的Sator Square雙重回文方磚，它被刻在一塊石碑上，上頭文字如下：
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
你可以發現四個邊從不同方向順序都可以讀出SATOR，就是片中反派的名字蕯托；中間十字形左右上下都可讀出TENET片名；第二行AREPO是主角提到那位畫家阿雷波；倒過來讀變第四行OPERA歌劇院則是開頭關鍵場景。最後是蕯托的公司，在自由港場景牆上出現過名稱叫ROTAS；然後，這回文字組合，你也把它想做一幅平面，整面往左翻，或往下翻，各個字母順序依然不會改變；跟電影一樣是對稱的。
電影一開始上字幕，你應該有注意到「華納」電影公司的Logo被用成紅色；當片尾字卡結束後全片終結再度出現華納Logo，改變成藍色。這個對稱呼應片中紅色是順向，藍色的逆向的配置。如果說《歡迎來到布達佩斯大飯店》Wes Anderson擅於營造畫面的置中對稱；那麼諾蘭在《天能》裡製造的是形式上的對稱，包括故事裡的順與逆、過去與未來，回到過去不是跳躍回到任一時空，而是須耗費跟前進一樣的時間逆行，這也是種對稱。
諾蘭的畫面永遠是華美的，這次依然使用IMAX攝影機拍攝。當你不特別卡在劇情難懂的專有名詞或理論時，你更能享受他不用綠幕，完全實景實拍的震撼。我寧願想做「時間逆轉」的設計是為了成就他企圖在影像上的創新。包括公路上倒著奔馳甚至翻滾回正的飛車，主角約翰大衛華盛頓跟對手「逆著對打」，纏鬥招式全都反過來套招，倒著翻摔，並非倒帶播放；動作設計可想有多燒腦。美式足球跑衛出身的約翰大衛體能真的很強。
雖然實景拍攝，但後製的特效接合也是挑戰。好比鉗形攻勢，除了雙向進行的概念也是對稱，畫面呈現上，那棟建築先從上層被轟爆崩塌再回復，瞬接底層再被轟爆崩塌，這一幕實在太炫目。在進攻過程，每個畫面裡同時發生部隊正常前行進攻，身邊卻都是逆轉回收火花的地雷，目不睱給的驚豔。
諾蘭強調自己要拍的是一部間諜片，動作場面於是搞得無敵巨烈。劇組真的實拍一架747飛機撞爆大型倉庫，那並非一般電影可能使用模型操作再輔以電腦特效；因為你還能在停機坪上看見一閃而過長榮航空。
再包括約翰大衛和羅伯派汀森的雙人高空飛彈炫技、4輛大型消防車和貨櫃車行進間合體包夾、飆駕帆船在海上大迴旋，諸如此類都是少見的創意場面；時間理論設計反而變成間諜片裡混淆視聽的懸疑花招。
聽覺也相當狂野。諾蘭此次配樂並未交由長期合作的漢斯季默，對方正忙於丹尼斯維勒納夫的作品；《天能》是由《黑豹》金獎配樂路德維希約蘭森（Ludwig Göransson）操盤。這部片沒有過往大片可能會重複出現的主旋律，他們倆也都不愛用「暫時參考音樂」（Temp Music）。你會發現整部片的配樂都像未曾聽過的詭異聲音組合而成，全然搭配這部敘事超現實的獨特。
一開場的歌劇院進攻戲就風風火火，我覺得簡直像一場國際級電子大趴的重拍快感強度，不斷逼迫全場緊張氛圍。
其後，每回陸海空張馳的大場面爭戰，都會出現猶如爆裂邊緣的快速短促電子鼓擊、又如急撥彈弦聲般的密集射發；其實已經不太能分辨到底是什麼樂器。後來讀了Ludwig Göransson的訪談，他說很多是使用吉他的聲音，再經過合成處理變成一種新的聽覺。另外，在反派蕯托幾度使壞的陰暗片刻，會出現一陣恐怖低鳴，那是導演諾蘭吸麥克風的人聲扭變而成。
配樂完全依附劇情節奏而生。槍砲響都融在那些電子節拍裡。短促急奏的電子節拍在飛車猛然煞車時、在驚嚇墜海的頓時戛然休止音符；情緒同時被視覺和節奏雙重牽引，這是讓我感到非常爽快的強大感受。
聽覺其實也在玩「對稱」。很多片段的音樂是「倒著播放」的，例如逆向追車的那場戲，以及鉗形攻勢時都不時會出現。除了這些重擊催魂式的電子合成樂。Ludwig Göransson也是有古典抒情的創作，包括女主角哀傷苦訴時的悲愴弦樂，還有主角和派汀森的談心時刻；最後那動人道別戲時終於飄揚了抒情吉他。龐雜浩大又細節完整。
那個屬於天能的「手勢」也是對稱形狀。我在二刷時才看清楚，除了一開始CIA高層示範給主角的那次。之後印度女富豪也做過一次讓主角得知為同行，主角也在初見女主角凱特時又做過一次試探手勢但沒得到回應。還有羅伯派汀森在講解給女主角時再做一遍。也許還有，但也不太重要了。視聽震撼以及從鳥瞰視角整部作品的對稱形式已經夠滿足我了。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。