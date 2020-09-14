純金打造！6位「金主」一起拍攝2020金馬形象廣告

本年度的金馬形象廣告，首度採取共創，由上屆「最佳新導演」徐漢強統籌，領軍金馬影帝陳以文、影后楊雁雁、男配劉冠廷、女配張詩盈，以及新演員范少勳共同打造。為了這支獨特的金馬形象廣告，徐漢強早早便和這群金馬得主開會討論，就連人在海外的楊雁雁都以視訊會議參與。





該廣告將從2020年的轉變與影響汲取靈感，例如其他台灣影人就沒有定居新加坡的楊雁雁，遭遇封城的惶恐體驗；陳以文則好整以暇，利用在家時間整理生活；戲約不斷的劉冠廷，擔心自己的健康與體力能否維持高峰；張詩盈卻想到身為女演員，總是不斷碰到人生角色轉換的抉擇；最年輕的范少勳則思考，隔離是否也是一種與自己好好相處的契機。

▲影后楊雁雁遭遇封城的惶恐體驗。（圖／金馬執委會）

▲影帝陳以文在家整理生活。（圖／金馬執委會）

▲劉冠廷擔心自己的健康與體力。（圖／金馬執委會）

徐漢強表示，要結合這些鍍金卡司壓力很大，但這些真實的感受，足以凝聚成一部深刻體現2020的金馬廣告，成品將於10月初公布。「第57屆金馬獎頒獎典禮」將於11月21日在台北國父紀念館舉行，9月30日公布本屆金馬獎入圍名單。

▲張詩盈面臨人生角色轉換。（圖／金馬執委會）