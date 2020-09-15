心跳停止搶救無效！韓女星吳仁惠驚爆身亡　享年36歲

南韓36歲女星吳仁惠於當地時間昨（14）日清晨5點左右（台灣時間4點），在家中被發現心跳停止，送醫後一度生命跡象回穩，警方推斷吳仁惠應是自殺未遂；豈料，昨深夜依舊傳出不幸消息，其實早在昨下午，她就已經被判定心跳停止，最終搶救無效身亡，享年36歲，消息一出令外界感到十分震驚與不捨。
綜合南韓媒體報導，吳仁惠昨清晨在家中被友人發現失去意識、心跳停止，隨後醫護到場將其送醫，經過CPR和緊急救治後一度恢復呼吸心跳，南韓警方也已經對此案展開調查。
不過，根據韓媒《Dispatch》報導，吳仁惠昨下午仍無法恢復意識，情況相當危急，最後被判定心跳停止死亡，家屬將靈堂設置在仁荷大學醫院，預計16日出殯，而確切死因還有待釐清。
據了解，吳仁惠於2010年出道，曾在釜山影展開幕時身著火辣紅色禮服，「勉強遮2點」大尺度露出傲人上圍，在網路引發話題。去年起她轉戰當YouTuber，頻道經營得十分成功，前晚還在社群網站發文與粉絲互動，曬出甜美的自拍照，未料幾個小時後就傳出意外，讓粉絲相當錯愕。（編輯：賴詠璿）
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