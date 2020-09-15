心跳停止搶救無效！韓女星吳仁惠驚爆身亡　享年36歲

南韓36歲女星吳仁惠於當地時間昨（14）日清晨5點左右（台灣時間4點），在家中被發現心跳停止，送醫後一度生命跡象回穩，警方推斷吳仁惠應是自殺未遂；豈料，昨深夜依舊傳出不幸消息，其實早在昨下午，她就已經被判定心跳停止，最終搶救無效身亡，享年36歲，消息一出令外界感到十分震驚與不捨。





▲南韓36歲女星吳仁惠身亡，享年36歲。（圖／翻攝自吳仁惠IG）