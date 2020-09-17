榮膺金馬影展閉幕片　港導「大讚台灣」無拘無束好幸福！

2020金馬影展繼先前揭曉《同學麥娜絲》、《腿》兩部台灣電影，同時擔任開幕大任，今（17）日再公布本屆閉幕片也有兩部，分別是香港導演黃修平與顏卓靈，睽違7年再度攜手舞出新風貌的《狂舞派3》，以及香港新銳導演陳健朗，邀來金像獎影帝林家棟主演的《手捲煙》。兩部深刻展現香港在地情懷的電影，將為本屆影展畫下「港味」十足的動人句點。





近年金馬影展成為香港新銳電影的重要舞台，包括《一念無明》、《樹大招風》、《點五步》、《淪落人》、《叔叔》、《金都》等片，都獲得影迷高度關注，這也是首度有兩部港片榮膺閉幕，導演黃修平、陳健朗對此皆感到無比開心。

對於《狂舞派3》將搶先在金馬影展世界首映，導演黃修平表示，全球疫症未止，而金馬影展能如期、實體地舉辦，他認為在世界影壇中意義重大，也送上「金馬加油！」的祝福。而陳健朗則感性地，把《手捲煙》在金馬的首映譬喻為：「一艘香港製造的船，能夠在冒險中途，駛進台灣這無拘無束的海港，是一件幸福的事。」

▲▼《狂舞派3》跳出香港當代青年的心聲。（圖／金馬執委會）

黃修平曾以《狂舞派》贏得香港電影金像獎新晉導演獎，女主角顏卓靈更因耀眼表現，提名金馬影后一炮而紅，7年後原班人馬回歸《狂舞派3》，片中不僅有第一集的街舞、音樂、塗鴉，主角們更有小蝦米對上大鯨魚的反抗行動，同時跳出香港當代青年的心聲。

▲《手捲煙》由林家棟領銜主演。（圖／金馬執委會）

《手捲煙》不僅有林家棟領銜主演，還有袁富華、太保、白只3位金馬最佳男配加持。林家棟在片中飾演香港回歸後，失去原本身分的華籍英軍，在重慶大廈無意庇護了一個被追殺的年輕南亞毒販，並和黑社會硬碰硬。導演巧妙以犯罪動作類型，切入香港在地身分與族裔認同。2020金馬影展將於11月5日至22日展開。