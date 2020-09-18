Selina又更瘦了！分享「佛系飲食法」開心甩掉防疫脂肪

始終散發正能量的女星Selina任家萱，近日出席保養品牌發表會，好久不見的她，體態和膚質都維持得相當好，身形清瘦了不少，她笑說其實前陣子防疫宅在家，身上多了不少「防疫脂肪」，還好成功在活動前瘦下來，不僅大方傳授長期所堅持的保養守則，也分享了有趣的運動方式和佛系飲食習慣，讓她在毫無壓力之下，將疫情期間長胖的脂肪都甩掉，一起看看。
在飲食方面，Selina吃得清淡，若能自己料理，盡量都在家吃，堅持少鹽、少油的原則，並用天然的辛香料替代調味料，例如用蒜頭爆香，或是加入蔥和辣椒就很美味。
當然偶爾也需要放鬆吃好料，她認為平常選1～2天吃清淡一點就好，其餘可以吃自己喜愛的食物，比較不會因為忍耐太久而放棄，也能避免突然暴飲暴食而發胖，能夠找到平衡的方式，瘦身計畫才能持久。
「之前有朋友分享168斷食法，但我去做健康檢查，發現膽有狀況，所以我沒有嘗試這個方法」，她分享，因為之前長時間沒吃飯、或是突然暴飲暴食，膽就開始不正常分泌膽汁，因此自己比較適合定時定量的進食，才不會造成膽的負擔。
但她提到，會提醒自己不要吃到12分飽，「以前可能餓太久，看到美食就會失去理智，現在會提醒自己慢慢吃，容易就會有飽足感，慢慢從生活中的微小習慣來改變」，嚴格來說就是細嚼慢嚥，並均勻攝取蛋白質、蔬菜、碳水化合物，而醣分則改以B群主食例如地瓜、南瓜和燕麥為主，漸漸的疫情前能穿的褲子，現在都穿得下了。
而在健身方面，她笑說自己不是一個非常愛運動的女生，會選擇比較有趣的運動，像最近就迷上跳舞，任何舞風都會嘗試，「我發現跳舞很快樂，還能夠有氧與無氧融合，說真的比運動還有樂趣，讓我可以長久做下去」，她不僅將防疫期間長胖的2、3公斤甩掉，也期望能利用跳舞再讓體重瘦出新高度。
她日前也曾分享，消除下半身水腫的秘訣，方式是在重要工作前一天泡熱水澡，在水中加上一大杯鹽，浴鹽或粗鹽都可以，再搭配幾滴精油，而水位維持在胃部以下的位置，確保下半身都浸在熱水裡，才能帶動身體的循環，約15分鐘就會狂流汗。每天也會隨身攜帶保溫瓶，至少喝2000~3000cc的水，提升身體的代謝。
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