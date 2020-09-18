Selina又更瘦了！分享「佛系飲食法」開心甩掉防疫脂肪

始終散發正能量的女星Selina任家萱，近日出席保養品牌發表會，好久不見的她，體態和膚質都維持得相當好，身形清瘦了不少，她笑說其實前陣子防疫宅在家，身上多了不少「防疫脂肪」，還好成功在活動前瘦下來，不僅大方傳授長期所堅持的保養守則，也分享了有趣的運動方式和佛系飲食習慣，讓她在毫無壓力之下，將疫情期間長胖的脂肪都甩掉，一起看看。





▲Selina最近愛上插花。（圖／任家萱 Selina臉書）

▲Selina注重飲食均衡，有時也會吃喜歡的食物。（圖／任家萱 Selina臉書）

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