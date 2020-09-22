獨／AKIRA做林志玲加油板　嚴選甜甜花語：妳是我的真愛

日本團體「放浪兄弟」成員AKIRA去年6月6日與「台灣第一名模」林志玲結婚，喜訊引起台、日兩地高度關注。AKIRA隨團登過無數大型舞台表演；林志玲演藝工作著重在主持、演戲上，她雖然也登過大型舞台，但演員身分相較於歌手，台下粉絲的「應援文化」略為少見，AKIRA接受《NOWnews今日新聞》專訪時，特地為老婆製作加油板，設計上以花語「妳是我的真愛」的紅色滿天星作為重點，同時標上「加油」、「戴口罩」、「勤洗手」等訊息，愛老婆之餘也不忘叮嚀身體健康，十分體貼。





▲AKIRA示愛老婆不肉麻，喜歡走簡單路線。（圖／記者林柏年攝）

▲▼AKIRA看來非常滿意自己的設計。（圖／記者林柏年攝）

▲AKIRA覺得老婆「青春無敵」。（圖／記者林柏年攝）