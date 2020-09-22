獨／AKIRA做林志玲加油板　嚴選甜甜花語：妳是我的真愛

日本團體「放浪兄弟」成員AKIRA去年6月6日與「台灣第一名模」林志玲結婚，喜訊引起台、日兩地高度關注。AKIRA隨團登過無數大型舞台表演；林志玲演藝工作著重在主持、演戲上，她雖然也登過大型舞台，但演員身分相較於歌手，台下粉絲的「應援文化」略為少見，AKIRA接受《NOWnews今日新聞》專訪時，特地為老婆製作加油板，設計上以花語「妳是我的真愛」的紅色滿天星作為重點，同時標上「加油」、「戴口罩」、「勤洗手」等訊息，愛老婆之餘也不忘叮嚀身體健康，十分體貼。
舞者出身的AKIRA，2006年加入「放浪兄弟」後，隨團展開過無數場的萬人演唱會，他表示對台下粉絲的「應援文化」印象深刻，認為這種直接表達喜歡的舉動非常有效，表演時不會刻意尋找，輕易就能發現自己的加油板。他也親手為老婆製作應援板，第一動作就是先把紅色滿天星布滿板子，而該花束的花語為「真愛」，意思是「適合送給女朋友、情人，代表著對她的愛，真心誠意，沒半點虛假」，他得知花束意義後點頭認同，說林志玲與滿天星的形象非常符合。
AKIRA透露林志玲很喜歡花，只要是對她重要以及自己喜歡的朋友，都會送花表達心意，所以製作加油板時，他才會一開始就挑選花束。他表示平常就會送花給老婆，但不會看花語決定，憑直覺挑選、喜歡就買；但坦承平時不走肉麻路線，偶爾會寫信給老婆，卻不像粉絲那麼費功夫、貼滿照片與可愛小物，覺得簡簡單單的樣式，比較符合他們夫妻倆平時的相處模式。
他因為成了台灣「國民姐夫」，所以略懂中文的聽說讀寫，同時也對中文字十分好奇，看到製作素材中的文字貼紙，一一詢問得知上面寫著「思考人生」、「青春無敵」、「充電中」、「可愛的人」、「加油」、「嗯嗯」、「溫柔一點」、「吃貨」後，挑選了「思考人生」與「青春無敵」送老婆；也在沒有翻譯與記者的協助下，寫下「非常謝謝你」及「加油」的中文字，並貼上「勤洗手」、「戴口罩」、「量體溫」等防疫貼紙，最後附上自己與老婆的個人照，心意滿滿的林志玲應援板順利完成。
AKIRA表示「6」的數字對他極具意義，原來小時候踢足球時，老師給了他6的背號，因為是人生第一次得到的號碼，所以記憶深刻，加上自己是6月6日加入「放浪兄弟」出道、與林志玲結婚時也是6月6日，所以對「6」情有獨鍾，上月底來台開球時，才會以幸運數字6當作背號；不過他強調，與老婆的結婚紀念日並非刻意挑選，就是時機非常剛好的選在當天結婚。
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