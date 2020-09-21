艾美獎得獎出爐！《富家窮路》攬7獎　「蜘蛛女」奪視后

「第72屆艾美獎」得獎名單揭曉，《富家窮路》成為艾美獎史上，第一部包攬「喜劇類影集」全部7個獎項的劇集，而《繼承之戰》則拿下「劇情類影集」的4個大獎，DC漫改超英影集《守護者》也獲得「迷你影集類」的4項大獎，還包括「最佳迷你影集」，更成為艾美獎史上首部漫畫改編獲得大獎的劇集！
第72屆艾美獎重要得獎名單如下：
最佳劇情類影集：《繼承之戰》
最佳劇情類影集女主角：辛蒂亞（Zendaya）／《高校十八禁》
最佳劇情類影集男主角：布萊恩考克斯（Brian Cox）／《繼承之戰》
最佳劇情類影集女配角：茱莉亞嘉娜（Julia Garner）／《黑錢勝地》
最佳劇情類影集男配角：比利庫達普（Billy Crudup）／《晨間直播秀》
最佳劇情類影集導演：安德魯帕雷克（Andrij Parekh）／《繼承之戰》
最佳劇情類影集編劇：傑西阿姆斯壯（Jesse Armstrong）／《繼承之戰》
最佳喜劇類影集：《富家窮路》
最佳喜劇類影集女主角：凱瑟琳奧哈拉（Catherine O’Hara）／《富家窮路》
最佳喜劇類影集男主角：尤金李維（Eugene Levy）／《富家窮路》
最佳喜劇類影集女配角：安妮墨菲（Annie Murphy）／《富家窮路》
最佳喜劇類影集男配角：丹李維（Dan Levy）／《富家窮路》
最佳喜劇類影集導演：丹李維（Daniel Levy）和安竹席維迪諾（Andrew Cividino）／《富家窮路》
最佳喜劇類影集編劇：丹李維（Dan Levy）／《富家窮路》
最佳迷你影集：《守護者》（Watchmen）
最佳電視電影：《壞教育》（Bad Education）
最佳迷你影集或電視電影女主角：蕾吉娜金恩（Regina King）／《守護者》
最佳迷你影集或電視電影男主角：馬克魯法洛（Mark Ruffalo）／《他是我兄弟》
最佳迷你影集或電視電影女配角：烏佐阿杜巴（Uzo Aduba）／《美國夫人》
最佳迷你影集或電視電影男配角：葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen）／《守護者》
最佳迷你影集或電視電影導演：瑪麗亞施拉德（Maria Schrader）／《離經叛道》
最佳迷你影集或電視電影編劇：戴蒙林戴夫（Damon LindeIof）和寇德凱佛森（Cord Kefferson）／《守護者》
最佳綜藝脫口秀：《約翰奧利佛之昔日新聞報報》（Last Week Tonight with John Oliver）
最佳實境競賽節目：《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）
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