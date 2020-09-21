艾美獎得獎出爐！《富家窮路》攬7獎　「蜘蛛女」奪視后

「第72屆艾美獎」得獎名單揭曉，《富家窮路》成為艾美獎史上，第一部包攬「喜劇類影集」全部7個獎項的劇集，而《繼承之戰》則拿下「劇情類影集」的4個大獎，DC漫改超英影集《守護者》也獲得「迷你影集類」的4項大獎，還包括「最佳迷你影集」，更成為艾美獎史上首部漫畫改編獲得大獎的劇集！





▲超英影集《守護者》奪得「最佳迷你影集」。（圖／《守護者》劇照）

× ▲超英影集《守護者》奪得「最佳迷你影集」。（圖／《守護者》劇照）

個人獎項方面，《富家窮路》的丹李維（Daniel Levy）憑該劇的製作人、演員、導演和編劇的全能身分，拿下4個大

辛蒂亞（Zendaya），則憑《高校十八禁》奪得「劇情類最佳影集」的女主角，亦成為艾美獎史上最年輕的劇情類影集視后！

▲辛蒂亞是艾美獎最年輕視后。（圖／美聯社）

× ▲辛蒂亞是艾美獎最年輕視后。（圖／美聯社）

▲丹李維（右）憑《富家窮路》勇奪4獎。左為他的《富家窮路》搭檔、「最佳喜劇類影集」男主角尤金李維。（圖／美聯社）

× ▲丹李維（右）憑《富家窮路》勇奪4獎。左為他的《富家窮路》搭檔、「最佳喜劇類影集」男主角尤金李維。（圖／美聯社）

本屆典禮由吉米金摩主持，但因為受到新冠肺炎疫情的影響，以視訊直播方式頒獎，主辦單位出動將近140台SNG車，在約125個不同地點，包括10個國家、20個城市連線，同步實況播出。

第72屆艾美獎重要得獎名單如下：

最佳喜劇類影集：《富家窮路》

最佳喜劇類影集女主角：凱瑟琳奧哈拉（Catherine O’Hara）／《富家窮路》

最佳喜劇類影集男主角：尤金李維（Eugene Levy）／《富家窮路》

最佳喜劇類影集女配角：安妮墨菲（Annie Murphy）／《富家窮路》

最佳喜劇類影集男配角：丹李維（Dan Levy）／《富家窮路》

最佳喜劇類影集導演：丹李維（Daniel Levy）和安竹席維迪諾（Andrew Cividino）／《富家窮路》

最佳喜劇類影集編劇：丹李維（Dan Levy）／《富家窮路》

最佳綜藝脫口秀：《約翰奧利佛之昔日新聞報報》（Last Week Tonight with John Oliver）





最佳實境競賽節目：《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）









