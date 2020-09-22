《紫羅蘭永恆花園》導演出席首映　「告白」逼哭所有藝人

由日本優質動畫品牌「京都動畫」打造的《紫羅蘭永恆花園電影版》上周舉辦首映會，因該片是京都動畫在浴火重生後，用盡全心全力所刻苦完成的首部作品，導演台上就哽咽表示：「現在我們只能做我們能力所及的事，並且連同失去的那一部分，一起努力下去。」一席話也讓其他3位來賓感動落淚。
該片在日本上映就獲得觀眾大力支持，虐心又感動的劇情，以及女主角最終的選擇與結局，讓網友在觀賞後留下：「從來沒有這麼好哭的電影版！」更有人暗示：「一定要看到最後，最後一個畫面絕對值回票價！」此外，日本動漫音樂創作才子大石昌良，也聽聞該片故事感人，就在自己的官方社群上，貼出從自家帶去戲院的橘色毛巾，準備好好大哭一場。
日本上映當天，導演石立太一在官方網站上貼出祝語：「本片講述如此一個故事：一位女性用盡一生去理解『我愛你』這個詞，以及所蘊含的情感，並將它貫徹始終。前來觀賞的各位，如果各自心中都擁有名為『我愛你』的溫柔，那麼製作本片的我們也會非常高興。我們付出一切打造的這部作品，希望能有更多人接觸到它。請各位多多關照。」
導演率領男女主角聲優石川由依、浪川大輔，以及主題曲演唱人TRUE參與舞台會面，他感性表示：「我把我所能做的，全部融入到作品當中。去年在準備製作的時候，真的不知道能否順利完成，但現在我們只能做我們能力所及的事，並連同失去的那一部分，共同努力下去。這部作品包含我們能做的一切，希望各位可以好好體會『我愛你』的溫暖。」語畢，只見其他來賓也跟著感動落淚。《紫羅蘭永恆花園電影版》將於9月30日在台上映。