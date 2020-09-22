《紫羅蘭永恆花園》導演出席首映　「告白」逼哭所有藝人

由日本優質動畫品牌「京都動畫」打造的《紫羅蘭永恆花園電影版》上周舉辦首映會，因該片是京都動畫在浴火重生後，用盡全心全力所刻苦完成的首部作品，導演台上就哽咽表示：「現在我們只能做我們能力所及的事，並且連同失去的那一部分，一起努力下去。」一席話也讓其他3位來賓感動落淚。





▲▼電影結局逼哭不少觀眾。（圖／采昌）