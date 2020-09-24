影／《扛得住》拍攝花絮曝光！「小鬼笑容」逼哭粉絲

36歲「小鬼」黃鴻升16日在北投家中猝逝，讓圈內好友與粉絲都哀痛萬分，當時大家也發現，他離世前最後一篇IG發文寫著「扛得住」，後來大家才知道，原來這是小鬼的遺作歌曲，可是他卻等不到作品問世就驟逝，令人不勝唏噓，如今《扛得住》花絮曝光，片中小鬼的開朗笑容，更是逼哭眾多粉絲。
而《扛得住》的完整歌詞也跟著曝光，當小鬼一開始唱著「別問我痛算什麼，默默的忍耐，越挫越勇，永不退縮，肩膀扛的都是夢，希望我成為你心中的英雄」時，讓粉絲看到眼睛含淚，對小鬼的不捨之情更加澎湃。《扛得住》完整MV將於今晚6時於滾石YT上線。
《扛得住》完整歌詞如下：
扛得住 Carry On
演唱 Performed by：黃鴻升 Alien Huang / 柯有倫 Alan Kuo / 竇智孔 Bobby Dou
作曲 Composer：王君蒲 Apollo Wang
作詞 Lyricist：王君蒲 Apollo Wang
（黃）
別問我痛算什麼
默默的忍耐 越挫越勇
永不退縮 肩膀扛的都是夢
希望我能成為你心中的英雄
（柯）
別擔心別懷疑自己
兄弟們乾一杯明天繼續
拼個末來每步都很走心
你會看到我的愛永不退縮
（竇）
將來的 每一天
要抬頭 要挺胸
永不氣餒永不放棄的往前衝
（合）
男人一生一條路
心裡有話總是說不出
苦一點累一點算什麼
我一定扛得住
人生總是起起落落
還是要堅強的生活
哪怕天塌下來 只要有你一起度過
我會扛得住 扛得住
（竇）
別問我痛算什麼
默默的忍耐 越挫越勇
永不退縮 肩膀扛的都是夢
希望我能成為你心中的英雄
（柯）
別擔心別懷疑自己
兄弟們乾一杯明天繼續
拼個末來每步都很走心
你會看到我的愛永不退縮
（黃）
將來的 每一天
要抬頭 要挺胸
永不氣餒永不放棄的往前衝
（合）
男人一生一條路
心裡有話總是說不出
苦一點累一點算什麼
我一定扛得住
人生總是起起落落
還是要堅強的生活
哪怕天塌下來 只要有你一起度過
我會扛得住 扛得住
（合）
男人一生一條路
心裡有話總是說不出
苦一點累一點算什麼
我一定扛得住
人生總是起起落落
還是要堅強的生活
哪怕天塌下來 只要有你一起度過
我會扛得住 我扛扛扛得住