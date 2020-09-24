影／《扛得住》拍攝花絮曝光！「小鬼笑容」逼哭粉絲

36歲「小鬼」黃鴻升16日在北投家中猝逝，讓圈內好友與粉絲都哀痛萬分，當時大家也發現，他離世前最後一篇IG發文寫著「扛得住」，後來大家才知道，原來這是小鬼的遺作歌曲，可是他卻等不到作品問世就驟逝，令人不勝唏噓，如今《扛得住》花絮曝光，片中小鬼的開朗笑容，更是逼哭眾多粉絲。





▲▼小鬼（右）離世前最後一篇IG發文寫著「扛得住」。（圖／小鬼IG，滾石唱片）

× ▲▼小鬼（右）離世前最後一篇IG發文寫著「扛得住」。（圖／小鬼IG，滾石唱片）