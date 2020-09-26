金鐘55／心臟裝支架仍不退休！林義雄獲頒終身貢獻獎

第55屆金鐘獎今（26）日晚間7點於台北國父紀念館舉行，本屆「終身貢獻獎」由林正雄（林義雄）和陳麗如（小鳳仙）拿下，陳亞蘭擔任引言人，林義雄表示自己永遠都會是大家的阿公，小鳳仙的兒子則親自上台替媽媽領獎，並真情流露地向媽媽溫馨喊話。

從大家的阿伯到大家的阿公，85歲的林義雄一出場，現場的嘉賓都起身致意，將大半輩子獻給戲劇的他，即使心臟裝了6支架仍喜愛工作，令人相當敬佩。林義雄今天在舞台上感性表示，很感謝一路以來曾合作過的人，沒有他們的提拔、愛護，自己今天就不會得獎。

林義雄強調之前因為心肌梗塞而休息了3年，期間都沒有接戲，不過由於觀眾的鼓勵所以沒有選擇退休，去年還因為《用九柑仔店》廣為人知，走到哪都會被親切地叫「阿公」，他也表示「阿公」這個角色會繼續演下去。





小鳳仙把自己的一生的奉獻給歌仔戲，遺憾的是她已在今年3月離開人世，今天則由她認養的兒子陳明良代為上台領獎，他除了感謝戲迷之外，也謝謝楊麗花能給小鳳仙機會，透露媽媽毫無保留、全心全意地為傳統戲曲的傳承努力，對於歌仔戲的熱愛是一輩子的，也感謝金鐘獎的肯定，陳明良最後高舉獎盃，在台上向媽媽喊話：「媽咪這是妳的，媽咪我好想妳！」（編輯：侯家瑜）

▲林義雄將大半輩子獻給戲劇。（圖／NOWnews影像中心）