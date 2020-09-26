小鬼入夢了！暖心安慰崩潰的她「不要擔心、不要太想我」

小鬼（黃鴻升）因主動脈剝離造成血管阻塞意外猝逝，年僅36歲，他25日在親友陪伴下羽化成仙，長眠陽明山「臻善園」，前黑澀會美眉洪詩昨也現身送行，事後發文透露，自己2次夢見黃鴻升，她不捨對方離開大哭，小鬼反過來安慰：「不要擔心，不要太想我。」文章讓不少網友潰堤。
一次是洪詩以為小鬼要離開一陣子，便開始掉淚，小鬼回：「怎麼我走不走你都哭？」不久小鬼回來，洪詩形容對方「長得很成熟、更精實、一樣黑、一樣帥，頭髮是抓得濕濕的那種」，後來確定小鬼要離開人世，她哭得很難過，小鬼這時說：「不要擔心，不要太想我，期待我出的書。」
洪詩向小鬼喊話：「雖然，不知道是因為我想你所以夢到你，還是你真的來了，但還是謝謝有這些最後可愛的小插曲，謝謝你出現在我生命中。」
貼文短短一天已有近2萬人點讚，網友表示：「一定是他來看你了，在那邊他一定會過得很好的」、「小鬼一定不想看到你難過，所以才去看看妳讓妳別難過」、「在夢中的他也很溫柔貼心，他永遠也是」。（編輯：楊穎軒）
來我夢裡找我
一次是第三天
一次是昨晚
第一次
你是主持人
我們populady 上節目
你看著我跳戀愛元氣彈
挑戰關卡
但最後我失敗了
你笑到炸掉
第二次
夢裡的我以為你要離開一陣子
開始哭
你說：「怎麼我走不走你都哭」
後來離開的你又回來了
長得很成熟
更精實 一樣黑 一樣帥
頭髮是抓得濕濕的那種
後來確切知道你要離開人世了
我哭的很難過
你說：
「不要擔心
不要太想我
期待我出的書」
雖然
不知道是因為我想你所以夢到你
還是你真的來了
但還是謝謝有這些最後可愛的小插曲
謝謝你出現在我生命中