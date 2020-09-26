小鬼入夢了！暖心安慰崩潰的她「不要擔心、不要太想我」

小鬼（黃鴻升）因主動脈剝離造成血管阻塞意外猝逝，年僅36歲，他25日在親友陪伴下羽化成仙，長眠陽明山「臻善園」，前黑澀會美眉洪詩昨也現身送行，事後發文透露，自己2次夢見黃鴻升，她不捨對方離開大哭，小鬼反過來安慰：「不要擔心，不要太想我。」文章讓不少網友潰堤。

▲洪詩曾曝光手機裡小鬼的影片。（圖／洪詩臉書）

× ▲洪詩曾曝光手機裡小鬼的影片。（圖／洪詩臉書）

▲小鬼長眠陽明山。（圖／黃鴻升臉書）