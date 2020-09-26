金鐘55／游安順拿「迷你劇集男配角」　樂翻獎杯親到嘴軟

第55屆金鐘獎今（26日）晚間7點在國父紀念館舉行，典禮第一個頒發的「迷你劇集／電視電影男配角獎」由《盲人阿清》游安順拿下，他因為是今晚第一個抱獎的藝人，後台拍照時開心地狂親獎杯，笑說親到嘴巴僵硬；雖然台上忘記感謝家人，但受訪時趕緊補充，感激的說：「謝謝包容、疼惜我的家人，謝謝你們一路上的支持與鼓勵。」

▲▼游安順是典禮第一個抱獎的藝人。（圖／NOWnews影像中心）