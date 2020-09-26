金鐘55／游安順拿「迷你劇集男配角」　樂翻獎杯親到嘴軟

第55屆金鐘獎今（26日）晚間7點在國父紀念館舉行，典禮第一個頒發的「迷你劇集／電視電影男配角獎」由《盲人阿清》游安順拿下，他因為是今晚第一個抱獎的藝人，後台拍照時開心地狂親獎杯，笑說親到嘴巴僵硬；雖然台上忘記感謝家人，但受訪時趕緊補充，感激的說：「謝謝包容、疼惜我的家人，謝謝你們一路上的支持與鼓勵。」
游安順表示，因為第一個拿獎，所以有被嚇到，現在得獎了，等等可以放輕鬆、自由活動。他今是人生第二次抱走男配角獎，謙虛地說得過一次已滿足，讓給別人也沒有關係。談到在《盲人阿清》裡飾演的角色，特別是一段抽菸的橋段，他說：「我創造了不一樣的角色，因為我當時在戒菸，所以拍的過程用了不一樣的轉換方式，去滿足導演想要的抽菸味道，而且導演不知道我正在戒菸。」
他說當演員最大的樂趣，就是可以創造不一樣的角色，感謝導演給了他很大的空間，「很多人常問演員都怎麼做功課，我都會分析他的血型、星座與習慣，我演出來的就是那樣的角色」；更開玩笑把演員比喻成「排泄物」，笑說：「演員就是你吃了多少，然後把吸收的東西消化後排出來。」
游安順受訪一直忘記感謝家人，最後趕緊補充，表示很謝謝一路上包容、疼惜他的家人，有他們的鼓勵與支持，才有現在的自己。