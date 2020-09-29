影／好糗！勞勃狄尼洛兩度「露鳥」嚇壞女婿

喜劇電影《阿公當家》中，爺孫為了一間房間展開互整大戰，片中勞勃狄尼洛甚至慘遭金孫惡整，被迫與蛇共枕，不僅如此，這位77歲的影帝，更顛覆形象超犧牲演出，還在女婿面前兩度「露鳥」出糗！
勞勃狄尼洛說：「劇組找了一條很巨大的蟒蛇真實上陣，牠被放到我的棉被裡，我隔著睡衣都能感覺到，它爬過我後背冰冷的感覺。」而片中女兒鄔瑪舒曼，則在爺孫戰爭中成了最大苦主，她說：「那條跟勞勃同床的蛇，最後跑到我的車上，我在停等紅綠燈的時候，牠爬上我的座椅繞過我的脖子。」
鄔瑪舒曼與蛇近距離對戲，她連呼吸都不敢太用力，就怕讓蛇受到驚嚇而受傷見血，最後還必須準確將蛇拋出車窗，扔到停在一旁等紅燈的警察身上，讓鄔瑪舒曼坦言：「我不想傷害到蛇，所以要抓好準度，這又是另一個難題了。」
但讓勞勃狄尼洛印象最深的，卻是害友人葬禮成了爺孫大戰的現場，片中金孫在勞勃的手機裡設定鬧鐘，在葬禮上播放超大聲的電音舞曲，讓勞勃嚇到不小心把手機丟到棺材裡，他說：「我還得把手伸進棺材，甚至要把屍體的腳抬起去撈手機，連演屍體的演員都覺得太荒謬而笑場。」在一旁向死者致意的克里斯多夫華肯，看到演員躺在棺材裡笑到發抖，還不忘配合大喊：「他活起來了！真是奇蹟啊！」笑翻全場。