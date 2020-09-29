影／好糗！勞勃狄尼洛兩度「露鳥」嚇壞女婿

喜劇電影《阿公當家》中，爺孫為了一間房間展開互整大戰，片中勞勃狄尼洛甚至慘遭金孫惡整，被迫與蛇共枕，不僅如此，這位77歲的影帝，更顛覆形象超犧牲演出，還在女婿面前兩度「露鳥」出糗！

勞勃狄尼洛說：「

▲勞勃狄尼洛被惡整，真蛇上陣。（圖／甲上）

鄔瑪舒曼與蛇近距離對戲，

▲《阿公當家》葬禮也成爺孫互整戰場。（圖／甲上）

但讓勞勃狄尼洛印象最深的，卻是害友人葬禮成了爺孫大戰的現場，