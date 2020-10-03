金曲31／典禮看點懶人包　JJ超狂跨界、追思小鬼再掀淚海

第31屆金曲獎頒獎典禮今（3日）晚於台北流行音樂中心登場，今年因疫情攪局，不如以往有日韓、西洋大咖歌手參加，不過星光依舊燦爛，魏如萱、蔡依林、林俊傑、田馥甄、梁靜茹、瘦子、ØZI、王柏傑、艾怡良、楊乃文、Ella陳嘉樺、J.Sheon、陳珊妮等人都將出席，《NOWnews今日新聞》整理典禮6大看點，讓你不漏掉每一個精彩時刻。

▲第31屆金曲獎主視覺。（圖／金曲獎粉專）

× ▲第31屆金曲獎主視覺。（圖／金曲獎粉專）

▲魏如萱為本屆金曲獎主持人。（圖／台視提供）

× ▲魏如萱為本屆金曲獎主持人。（圖／台視提供）

▲田馥甄再次出任金曲表演嘉賓。（圖／台視提供）

× ▲田馥甄再次出任金曲表演嘉賓。（圖／台視提供）

▲睽違15年，梁靜茹再登金曲舞台。（圖／台視提供）

× ▲睽違15年，梁靜茹再登金曲舞台。（圖／台視提供）

▲林俊傑受邀金曲獎演出。（圖／台視提供）

× ▲林俊傑受邀金曲獎演出。（圖／台視提供）

▲▼黃裕翔（上圖）、蘇子茵。（圖／台視提供）

× ▲▼黃裕翔（上圖）、蘇子茵。（圖／台視提供）

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▲▼王若琳（上圖）、瘦子登金曲殿堂。（圖／索尼、本色音樂提供）

× ▲▼王若琳（上圖）、瘦子登金曲殿堂。（圖／索尼、本色音樂提供）

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▲▼ØZI（上圖）、9m88。（圖／台視提供）

× ▲▼ØZI（上圖）、9m88。（圖／台視提供）