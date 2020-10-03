金曲31／典禮看點懶人包　JJ超狂跨界、追思小鬼再掀淚海

第31屆金曲獎頒獎典禮今（3日）晚於台北流行音樂中心登場，今年因疫情攪局，不如以往有日韓、西洋大咖歌手參加，不過星光依舊燦爛，魏如萱、蔡依林、林俊傑、田馥甄、梁靜茹、瘦子、ØZI、王柏傑、艾怡良、楊乃文、Ella陳嘉樺、J.Sheon、陳珊妮等人都將出席，《NOWnews今日新聞》整理典禮6大看點，讓你不漏掉每一個精彩時刻。
繼蕭敬騰後，再度請到歌手接下金曲主持人重任，今年由唱作風格獨特的「娃娃」魏如萱挑樑主持，娃娃不僅有擔任多年電台DJ經驗，本屆還入圍歌后在內等6項大獎，由她來為金曲31典禮作東，可說再適合不過。
「文青女神」田馥甄將出任表演嘉賓，剛忙完4場大型演唱會的她，會帶來結合燈光科技的視覺效果，搭配為此特別挑選、重新編曲的作品，呈現獨一無二的「田式風格」特色表演，對於登上金曲殿堂演出，田馥甄直言：「有點緊張！」
梁靜茹睽違15年再登金曲舞台，歷經婚變低潮、疫情衝擊的她，這次將以「自覺與重生」為主題，單獨演繹精心挑選的抒情歌，盼給予大眾繼續往前進的力量，此外，本屆也是她第六度叩關歌后寶座，對此，梁靜茹說：「我也會以入圍者的心情，好好享受這場音樂盛會。」
兩屆歌王得主林俊傑（JJ），將攜手金曲演奏家黃裕翔及跨界小提琴家蘇子茵，帶來跨領域的表演，用音樂引領觀眾探討生命與時空的關聯，JJ透露，本次花了很多時間打造別緻的編曲，也與黃裕翔、蘇子茵設計許多巧思，展現不同樂器的獨奏魅力，「希望透過這次演出，見證自己三年來的成長。」
今年表演陣容堅強，除了天王、天后登台，準歌后王若琳（Joanna）也將帶來個人風格強烈的表演；本屆「金曲特派員」頑童瘦子（E.SO），將聯手「曜爆甘音樂工作室弦樂團」與管樂團「音樂工人」，揉合饒舌與古典，碰撞出全新視聽覺饗宴。
小鬼（黃鴻升）上月中猝逝，以男團出道的他，發過5張個人專輯、1張迷你專輯及多首單曲，能寫能唱能演，堪稱跨界才子，金曲獎將特別向他，以及「愛河國民歌手」嚴詠能、張學友《吻別》作曲家殷文琦、編曲家項仲為、香港知名製作人黎小田等已故音樂人致意。
台視今下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台（台視主頻）、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台直播或重播盛況；國內網路獨家免費直播及重播為LINE TODAY 、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV App和網站，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。（編輯：楊穎軒）