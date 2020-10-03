金曲31不斷更新／阿妹愛徒持修　獲最佳新人獎

第31屆金曲獎頒獎典禮今（3日）晚7點在台北流行音樂中心舉行，其中今年入圍「最佳國語男歌手」獎項，有周華健、黃明志、吳青峰、張震嶽、J.Sheon、裘德等，每一位歌手的歌曲風格都不盡相同；「最佳國語女歌手」則有王若琳、梁靜茹、楊乃文、鄧紫棋、許哲珮、魏如萱等實力堅強的女歌手，再次成為死亡之組；而「最佳國語專輯獎」最受關注，包含王若琳、陳姍妮、許哲珮、魏如萱、鄧紫棋及吳青峰，競爭相當激烈，究竟誰能脫穎而出，令各界十分期待。