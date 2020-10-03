金曲31不斷更新／阿妹愛徒持修　獲最佳新人獎

第31屆金曲獎頒獎典禮今（3日）晚7點在台北流行音樂中心舉行，其中今年入圍「最佳國語男歌手」獎項，有周華健、黃明志、吳青峰、張震嶽、J.Sheon、裘德等，每一位歌手的歌曲風格都不盡相同；「最佳國語女歌手」則有王若琳、梁靜茹、楊乃文、鄧紫棋、許哲珮、魏如萱等實力堅強的女歌手，再次成為死亡之組；而「最佳國語專輯獎」最受關注，包含王若琳、陳姍妮、許哲珮、魏如萱、鄧紫棋及吳青峰，競爭相當激烈，究竟誰能脫穎而出，令各界十分期待。
第31屆金曲獎得獎名單：
最佳音樂錄影帶獎：紅《我肯定在幾百年前就說過愛你》／相知國際股份有限公司（導演：殷振豪）
最佳新人獎：持修
最佳客語專輯獎：戆仔船／THE SHIP OF FOOLS／山下民謠有限公司（演唱者：米莎）
最佳客語歌手獎：米莎／戆仔船／THE SHIP OF FOOLS／山下民謠有限公司
最佳原住民語專輯獎：kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）
最佳原住民語歌手獎：盧靜子／盧靜子 尋樂／參拾柒度製作有限公司
最佳樂團獎：滅火器（楊大正Sam、鄭宇辰ORio、陳敬元JC、柯志勛KG）／無名英雄／火氣音樂股份有限公司
最佳演唱組合獎：Chick en Chicks（蔡奇龍、Kartina Flavia Hai）／作弊人生／複製貼上音樂製作有限公司