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金曲31不斷更新／阿妹愛徒持修　獲最佳新人獎

娛樂中心/綜合報導

calendar_today2020-10-03 19:28:53｜update2020-10-03 20:25:45

▲梁靜茹（左圖起）、許哲珮、魏如萱、楊乃文、王若琳、鄧紫棋搶歌后。（圖／台視、咪咕音樂提供、翻攝鄧紫棋IG）
▲梁靜茹（左圖起）、許哲珮、魏如萱、楊乃文、王若琳、鄧紫棋搶歌后。（圖／台視、咪咕音樂提供、翻攝鄧紫棋IG）

第31屆金曲獎頒獎典禮今（3日）晚7點在台北流行音樂中心舉行，其中今年入圍「最佳國語男歌手」獎項，有周華健、黃明志、吳青峰、張震嶽、J.Sheon、裘德等，每一位歌手的歌曲風格都不盡相同；「最佳國語女歌手」則有王若琳、梁靜茹、楊乃文、鄧紫棋、許哲珮魏如萱等實力堅強的女歌手，再次成為死亡之組；而「最佳國語專輯獎」最受關注，包含王若琳、陳姍妮、許哲珮、魏如萱、鄧紫棋及吳青峰，競爭相當激烈，究竟誰能脫穎而出，令各界十分期待。



第31屆金曲獎得獎名單：


最佳音樂錄影帶獎：紅《我肯定在幾百年前就說過愛你》／相知國際股份有限公司（導演：殷振豪）

最佳新人獎：持修

最佳客語專輯獎：戆仔船／THE SHIP OF FOOLS／山下民謠有限公司（演唱者：米莎）

最佳客語歌手獎：米莎／戆仔船／THE SHIP OF FOOLS／山下民謠有限公司

最佳原住民語專輯獎：kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）

最佳原住民語歌手獎：盧靜子／盧靜子 尋樂／參拾柒度製作有限公司

最佳樂團獎：滅火器（楊大正Sam、鄭宇辰ORio、陳敬元JC、柯志勛KG）／無名英雄／火氣音樂股份有限公司


最佳演唱組合獎：Chick en Chicks（蔡奇龍、Kartina Flavia Hai）／作弊人生／複製貼上音樂製作有限公司

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