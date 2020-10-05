專訪／為《臺灣三部曲》猛掉頭髮！魏德聖哀號沒算到這個

「我們今天可以被留下來，再從這一代往下一代走，其實最主要是因為我們活著，才能夠寫歷史，死了以後你的歷史就結束了，希望大家能夠思考活著，活著才有未來，死了連說話的權利都沒有，你死了是活著的人在替你講話，所以是不是你的意思，已經不重要了。」魏德聖導演這麼說，這也是他想要拍《臺灣三部曲》的原因。

▲魏導（右）為籌備3年的《臺灣三部曲》耗盡心力。（圖／果子電影X米倉影業臉書）

▲▼原來，魏導很介意自己的白頭髮呢。（圖／果子電影X米倉影業臉書，記者陳明安攝）

按此

搭景

搭景、拍攝、後製、發行

▲《臺灣三部曲》目前正在為第一階段搭景募資。（圖／豐盛之城－臺灣三部曲臉書）