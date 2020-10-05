蕭亞軒發文喊累了！無奈揭扮壞人真相

歌手蕭亞軒之前因為身體狀況，休息了長達1年多的時間，今年2月回歸歌壇，原本預定要推出新專輯與巡演，卻因為疫情關係造成工作延宕。而時常在社群媒體分享心情的她，近來在微博發表文章，直言累了，引起討論。
蕭亞軒在微博發文寫道：「累，但是希望結果是好的，扮了很久的壞人，結果是自己人幫我打造的，千萬別輕意當老闆，不要亂給同情。但也別忘了初衷，誠信是ㄧ輩子，自私、假情，時間會說話、打回原形，麻煩請對號入座謝謝，不要再亂了，拜託，謝謝。」
網友看到貼文後，都非常擔心蕭亞軒的狀況，有人心疼的表示：「姐實在不行就簽個公司吧！自己幹太辛苦了。」蕭亞軒回覆對方：「我們自己團隊可以的，時間是良藥，慢火慢燉，我們是公眾人物，必定有很多修練。」也有人因為看不懂蕭亞軒的貼文，留言批評：「看不懂，又不發專輯也不發單曲，粉絲也累了，你開心就好了。」蕭亞軒則是淡定回嗆：「有天你走過我一直在負責的路，你會懂的，簡單單純的你，要好好珍惜現在。」
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