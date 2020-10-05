蕭亞軒發文喊累了！無奈揭扮壞人真相

歌手蕭亞軒之前因為身體狀況，休息了長達1年多的時間，今年2月回歸歌壇，原本預定要推出新專輯與巡演，卻因為疫情關係造成工作延宕。而時常在社群媒體分享心情的她，近來在微博發表文章，直言累了，引起討論。

▲蕭亞軒發文喊累。（圖／翻攝蕭亞軒微博）