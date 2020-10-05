影／真有「通往地獄的電話號碼」　他們撥出去好淒慘！

電影《地獄通話》未演先轟動，卡司組合話題性十足，包括「美國龍婆」琳雪伊、「拼圖殺人魔」托賓貝爾都有演出，而琳雪伊雖然演出恐怖片經驗豐富，但她也坦言，在拍攝現場聽到托賓貝爾低沉渾厚的驚悚嗓音，常常讓她嚇到頭皮發麻，誤以為來到《奪魂鋸》的片場！

▲琳雪伊（右）和托賓貝爾強強聯手。（圖／車庫）