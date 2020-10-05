影／真有「通往地獄的電話號碼」　他們撥出去好淒慘！

電影《地獄通話》未演先轟動，卡司組合話題性十足，包括「美國龍婆」琳雪伊、「拼圖殺人魔」托賓貝爾都有演出，而琳雪伊雖然演出恐怖片經驗豐富，但她也坦言，在拍攝現場聽到托賓貝爾低沉渾厚的驚悚嗓音，常常讓她嚇到頭皮發麻，誤以為來到《奪魂鋸》的片場！
導演小提摩西伍德沃德則表示：「全世界的恐怖片迷都知道，《陰兒房》的靈媒伊莉絲與《奪魂鋸》拼圖殺人魔這兩個經典角色，這回能在《地獄通話》中讓兩位演員同台飆戲，聯手創造出的黑暗世界，將帶來超乎想像的恐怖。」
《地獄通話》劇情描述一群年輕人，將一名被懷疑是女巫的老婦人折磨致死後，他們被迫去撥打一支安裝在老婦棺材內的電話，而另一頭神祕的通話對象，將讓他們生不如死……。
而電影中撥打通往地獄電話號碼的概念，正好與在午夜12點過後，連撥12個0，就有可能跟陰間使者通話的都市傳說不謀而合，不禁令人好奇，《地獄通話》中的通話對象是誰？這對夫妻背後的真實身分和目的又是什麼？種種謎團吊足了觀眾胃口。
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