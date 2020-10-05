3男主角、1女主角貫穿　《臺灣三部曲》主角從年輕演到老

魏德聖導演傾全力打造、橫跨400年時空的《臺灣三部曲》，第一階段群募已經達到9千萬元，雖然尚未達到搭建古大灣市鎮（台灣早期漢人、原住民、荷蘭人聚集的地方）的1億元目標，但導演仍然按照計劃，於今（5）日在屏東大鵬灣正式啟動場景動工儀式，並透露《三部曲》3部電影將由3個男主角、1個女主角貫穿3片。

▲▼《臺灣三部曲》大鵬灣場景搭建，導演魏德聖（上圖左一）、縣長潘孟安（上圖左二）一同下令開工。（圖／米倉影業）

▲ 3個男主角和1個女主角，將在古大灣市鎮，發展出動人故事。（圖／《臺灣三部曲》臉書）

按此