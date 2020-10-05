3男主角、1女主角貫穿　《臺灣三部曲》主角從年輕演到老

魏德聖導演傾全力打造、橫跨400年時空的《臺灣三部曲》，第一階段群募已經達到9千萬元，雖然尚未達到搭建古大灣市鎮（台灣早期漢人、原住民、荷蘭人聚集的地方）的1億元目標，但導演仍然按照計劃，於今（5）日在屏東大鵬灣正式啟動場景動工儀式，並透露《三部曲》3部電影將由3個男主角、1個女主角貫穿3片。
古大灣市鎮包括西拉雅人部落「塔赫魯魯社」、「赤崁」、「東勢角」、「大灣漁寮」、「熱蘭遮舊城商館」、「大員街東碼頭」等6大主要場景，斥資上億元打造。魏德聖導演說：「我們花了2年的時間，才幸運找到大鵬灣這種與當年『台江內海』性質吻合的地形。」
這也是魏德聖導演首次在水邊搭造場景，還要開挖河道，岸邊泥土潮濕，要如何讓地基平穩也會是搭景的最大挑戰，他說：「未來要在地上蓋房子，也要讓牛車走上去，如何把地打實應該是我們最重要的工作。」除了陸地上的建築有一定難度，海上的場景更具有挑戰性，到時要打造港口、船隻，他粗估光是場景就要花上億元的資金，「拍任何時代戲，最貴的就是場景、美術費用，這些費用是跑不掉的。」
魏導表示，這些場景都必須在明年8月開拍前都蓋好，好讓演員們進駐拍攝，他也透露：「這3部片會有3個男主角，分別是荷蘭籍、原住民和漢人，搭配1個女主角貫穿《三部曲》，而且每個主角都會從年輕演到老，戲份相當吃重。」
對於《臺灣三部曲》越來越接近開拍，之前還老神在在的魏導，現在反而越來越緊張，他笑說：「我現在走進辦公室，都會不小心踩到人家腳！」可見所有工作人員為了《三部曲》，摩肩接踵日夜拚命的模樣。《臺灣三部曲》第一階段電影集資計畫按此。