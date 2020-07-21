王中平愛車亂到有蜘蛛　「處女座」余皓然崩潰想換枕邊人

▲余皓然（右）和蘇宗怡暢聊愛車。（圖／TVBS提供）

▲蘇宗怡稱讚余皓然（右）的愛車很乾淨。（圖／TVBS提供）

據交通部最新統計，全台灣有近3成的家庭同時擁有2輛車，余皓然在TVBS《地球黃金線》節目上表示，和老公王中平對車子需求不同，夫妻在車裡最容易吵架，為了家庭婚姻美滿，才決定買第2台車，讓夫妻擁有各自空間，主持人蘇宗怡則補充：「我覺得這也是為何夫婦1人1台車，感情比較好，因為各自尊重。」余皓然前陣子剛慶祝結婚滿24周年，她先笑稱：「結婚超過20年之後，沒有適時換一點新的東西，枕邊人不能換新的嘛，所以就換新車。」隨後認真解釋家中買第2台車的原因。原來愛乾淨的余皓然每次坐進王中平的車就會心情不好，「凌亂到有如進到森林，車內還留有樹根、蜘蛛！」為了不讓老公覺得干涉到他用車，所以才決定添購第2台車，大家各自擁有專屬空間。余皓然更自招有強迫症，每次開車出門前，都會用吸塵器仔細將車內清潔一遍，再拿布和清潔噴霧檢視車內所有需擦拭的地方，讓蘇宗怡忍不住稱讚余皓然的車一塵不染到有如走進新車展間。去年購入賓士車的余皓然因不熟悉3C，所以車內許多科技設定，包含愛車與手機的連線都變成兒子韓靖專用，導致兒子隨時都能掌控她開車行蹤，甚至還會電話通知媽媽車門沒關好。處女座的余皓然不只對車上整潔度十分要求，就連里程數字也十分在意，每天都會拍照記錄，她笑說：「這是要防我兒子，因為有時他開車出去的時間我已經進房睡覺了。」她納悶新車才開不久，里程數竟然就到3萬4，有次索性跟兒子說：「你23歲也存了一些錢有在工作，媽媽車賣給你好了。」結果韓靖聰明回絕：「不行不行，23歲開賓士車出去，別人會說我高調。」