老婆遭酸民嫌醜！館長曬愛妻「豐滿辣照」回嗆：瞎了嗎

成吉思汗創辦人「館長」陳之漢經常公開針砭時事，儘管對外砲火猛烈，但對自家員工和老婆卻時常展現鐵漢柔情的一面，獲得許多網友支持。近日就有網友發文酸館嫂「老婆很醜、身材普通，離過婚還帶一個拖油瓶」，館長對此就直接在直播時開嗆：「愛這個女孩子，她就是全世界最美的」，引來不少討論。

針對老婆在網路上被攻擊的事件，館長就在直播時回應該酸民 Po 的照片是老婆剛生產完、為了照顧孩子整天沒吃飯睡覺，身體最差的時候「都是她在家顧小孩，沒有那麽多時間愛漂亮」，同時館長也曬出自己老婆在 2018 年的自拍照，自豪表示「我老婆人漂亮、身材又好、人又高」，更回嗆酸民「瞎了嗎」。

▲館長直播狂曬老婆美照。（圖／翻攝自館長 Youtube 頻道）

▲館長不斷強調自己老婆是「全世界最漂亮」。（圖／翻攝自館長 Youtube 頻道）

此外直播期間館長也爆氣回應酸民的「拖油瓶」之說，他表示自己早就知道對方有一個小孩，交往後他對老婆說「你的小孩就是我的小孩，你的家人就是我的家人」，也坦言自己就是單親家庭中那個「媽媽的拖油瓶」，所以他現在有能力了，不僅把員工當家人照顧，愛人的小孩他也會視如己出。

對此就有粉絲們紛紛在該篇護妻影片底下留言稱讚館長是真男人「館長今天的話好有肩膀，聽了好感動，是個真男人」、「批評人家老婆就是最沒水準的」、「聽了都想嫁給館長了」」、「真男人阿館，鐵漢又柔情」，不過也有網友留言「別人罵自己老婆不行，自己攻擊別的女生卻講得更難聽」，質疑館長雙重標準。（編輯：楊智傑）