逾七成民眾認為5G資費太貴　過半數想等4G退場再換

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於6月30日到7月5日，針對台灣正式進入5G世代，民眾是否看好未來發展與相關資費方案等議題進行調查，吸引1606人次參與，有近六成民眾不看好5G未來發展，超過七成民眾認為資費方案都太貴，會想因此換新機的民眾也僅有3.49%，如果真的要換，超過半數民眾會以資費方案為最先考量。台灣於今年六月底正式啟用5G，與美、日、韓等國一起邁向科技新紀元，國內三大電信龍頭也紛紛推出5G資費方案搶客，但針對未來5G發展，應用在各項AI技術、自動駕駛、無人商店、行動醫療及智慧城市等技術，有59.78%民眾不看好，因為4G就時常有收訊不好的問題；僅有33.25%民眾看好未來發展，認為台灣是前段班，覺得這是世界發展趨勢。至於民眾最關心的5G資費方案，三大電信中華電信、台灣大哥大、遠傳電信皆提供8種資費級距，最低月繳599就可享有5G網速、月繳1399以上就可以享「吃到飽」，有68.37%民眾不行接受這價格，覺得太貴了；有25.90%民眾覺得本來就是使用者付費，可以接受這個價格。不過不是每支手機都支援5G，因此電信業者預期下半年將會有一波換機潮，但根據民調結果顯示，會想辦的民眾，仍需要觀望一下，佔比50.19%，不會換機要堅持等4G退場的民眾只少近4個百分點，佔比46.33%，兩者相當，僅有3.49%民眾為了跟上潮流，覺得要越快辦越好。而國內五大電信開台預計在8月都會上線，超過半數（50.81%）民眾會以資費方案為最先考量，不過仍有26.90%民眾會選擇中華電信，台灣大哥大有9.34%、遠傳為7.46%、台灣之星及亞太電信則分別有4.23%及1.25%。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有1606人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。