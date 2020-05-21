「顧規黃隨」或超越顧立雄？黃天牧：我會做我自己

金管會主委黃天牧昨日走馬上任，今（21）日首度赴立法院財委會備詢，對於立委詢問擔任主委會「顧規黃隨」還是超越前主委顧立雄？黃天牧強調「我會做我自己」。不過，立委也提到他在金管會蹲點很久，對業務也很熟悉，大家對他的要求會比顧立雄更高，要如何達到大家的要求？黃天牧表示「會從今天開始會全力以赴，不會辜負委員們對我的期待」。現年61歲的黃天牧，畢業於政大、中山大學中山學術研究所碩士及美國南加州大學公共行政博士學位，在政府金融體系已有36年的歷練，擔任金管會副主委更長達7年，終於在昨日扶正成為金管會主委。不過，黃天牧在昨日交接典禮上也談到，在前主委顧立雄在金管會主委的職務上，樹立了新的典範、立下高的標竿，對繼任者而言是相當有挑戰性。今日他首度以金管會主委身分赴立法院財委會備詢。國民黨立委賴士葆就表示這次內閣改組金管會主委人事是他認為少數好牌，而且覺得黃天牧早該當主委了，並替他覺得委屈，隨後更問黃天牧筧得自己是好牌嗎？黃天牧回答「我不敢講，但會全力以赴」。賴士葆也提到大家對黃天牧期待很高，因為他在金管會蹲點很久，對業務也很熟，因此對他的要求也會比顧立雄高？還問黃天牧如何達到大家的要求？黃天牧強調「會從今天開始全力以赴，不辜負委員對我的期待」。至於在金管會主委任內會「顧規黃隨」還是超越顧立雄？黃天牧說「每位主委都有自己的風格，我會做我自己」。也有立委問黃天牧睡得好嗎？黃天牧透露「這2天差一點」，因為當主委的心情不同，新的責任與之前不同。此外，國民黨立委曾銘宗要黃天牧用一句話來說明未來施政願景，黃天牧提到「穩定金融，協助金融產業發展」。對於銀行、保險、證券業施政重點，在銀行業方面，今年財管方案預計年底上路，OBU境內企業做外幣授信業務、開放銀行、純網銀也將在年底前陸續上路，電支電票條例修正案將送大院審查。在保險業方面，黃天牧表示，首先是清償能力如何接軌國際，讓保險業強化經營韌性，再者是保險商品如何兼顧保障，由保險業發揮社會責任，照顧弱勢民眾。此外，今日立委提出「紓困保險化」的議題，應由保險公司來分攤政府紓困措施，黃天牧認為這是很好的方向，金管會將在1個月內研究可行性。證券業則是直接金融占比10%，與國際相較偏低，尤其是中小企業透過資本市場籌資，也將推出新做法，其次為公司治理將屆期，將會提出未來3年方案，最後是零股交易，對於年輕人有助益，可望落實普惠金融。對於台股的表現，黃天牧同意前主委顧立雄的說法在上樓梯中，黃天牧認為台股有繼續上升的可能性及潛能，但也要很多因素包括主觀及客觀因素促成才行。至於台股限空令是否會提早解除或延期？黃天牧表示，會視國安基金動向及疫情發展狀況判定。