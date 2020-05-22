華為大勢已去？傳連北京也救不了　專家曝「致命原因」

▲ 不過中芯也發布聲明，否認上述網路流傳的「交流紀要」。（圖／翻攝自中芯國際官網）

日前美國宣布擴大對華為出口制裁，傳出台積電無法供應晶片給華為，華為則開始轉向中國中芯國際（ SMIC ）。不過有消息傳出，美國若嚴格執行新的出口禁令，中芯同樣無法再接華為的訂單；也有市場人士直言，中芯與台積電的晶片技術差了兩個世代，短期內替代性較低 。近日中國網路上流傳《中芯國際-泰康一對一交流紀要》的機構交流會內容，其內容指出，若美國嚴格執行華為出口禁令，所有華為獲得晶片的管道都將被控管，對中芯而言「新訂單理論上不能接了」。該紀要的內容提到，生產晶圓的機器中，美國佔了約 40% 至 50% ，即使是來自日本、歐洲的機器、材料，也有很大部分來自美國，而晶圓設計相關的EDA軟體、PDK工具，美國廠商也有 99% 佔有率，目前不太可能完全避開禁令。不過中芯也發布聲明，否認上述網路流傳的「交流紀要」的真實性，澄清該內容違背事實、純屬捏造。儘管如此，在相關消息傳出後，昨中芯國際股價仍慘跌 7.01% ，每股 17.50 港元，以總市值而言，相當於蒸發超過 70 億港元（約新台幣 273 億元）。綜合港媒報導，不過即使中國日前已注資中芯 22.5 億美元（約新台幣 670 億元），以台積電 5 奈米製程將於今年下半年量產，中芯最先進製程還在 14 奈米，與台積電足足差了兩個世代的現況，短時間內即便未如上述傳言，美國禁令影響中芯出貨華為，中芯對於台積電的替代性也相當有限。（編輯：陳煜）