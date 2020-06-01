人人都在買基金　但你知道什麼是「存基金」嗎?

近年來，存股和存ETF蔚為風潮，但很多人可能還不知道，最近還有一種名為「存基金」的投資觀念，悄悄在金融界與媒體圈掀起一股討論熱潮。率先提出這個觀念的富蘭克林證券投顧表示，不同的投資工具有不同的操作方式，如果了解共同基金的本質，不難發現「存基金」其實是最聰明的投資方式！只看殖利率？當心存股變存蠱存股的本意其實很好，但許多投資人只看殖利率，卻忽略了股利其實是從本金配發，實際上資產並沒有增加；加上股票有漲有跌，賺到股利賠掉價差比比皆是。萬一存到產業前景堪憂或企業營運不佳的股票，反而會像蠱蟲一般吸乾投資人的老本。股票的本質終究是選股與選市，存股族在選擇投資標的時，評估產業前景與公司長線獲利能力比高殖利率更為重要，但這一切都需要花時間花心思研究，與「存」的本質終究有些不同。存基金正夯，安薪理財新選擇富蘭克林證券投顧表示，比起存股或存ETF，基金其實更適合用「存」的，因為基金的本質是投資一籃子股票或債券，其特性適合長期穩健投資。而正確的存基金3步驟則是一、建立多元資產，分散市場風險，透過投資組合即可輕鬆布局全球。二為避免頻繁交易，淪落追高殺低；三為長期投資，發揮時間複利之效。現在，富蘭克林推出「存基金，好薪安」專案與國民理財大調查，不但提倡「存基金」的正確觀念並幫助人人能透過機制輕鬆實踐，也希望藉由調查結果對國民投資痛點有更多的了解。6月10日前填寫問卷即可獲得LINE Point 50點或超商抵用券50元，限量2萬名，另人人可以額外獲得線上投資基金0手續費優惠，希望幫助大家用正確的方式投資基金，輕鬆成為富國民！

活動詳情請詳見官方網站：https://lihi1.com/N9Fow