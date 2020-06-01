信義房屋聲明　將研擬對散布恐損及商譽言論提告

信義房屋於今（６）日提出聲明，表示將對葉姓律師提告。以下為信義房屋最新聲明稿全文：近來一名律師葉宏基，要求信義房屋以4000萬價格在一個月內為屋主售屋，若未達成，信義房屋則需以4000萬價格買回該屋，因要求不合理遭到拒絕，葉宏基即四處散布恐損及信義房屋聲譽的言論，恐違反律師倫理規範第39條「律師就受任事件維護當事人之合法權益時不得故為詆譭、中傷或其他有損相對人之不當行為」，信義房屋不堪其擾，研擬對此提出告訴，並向律師公會提出檢舉。信義房屋表示，前劉姓員工私下修改屋主附表價格，已嚴重違反公司規章，店長知悉後通報總公司，經查証屬實，故即刻將前劉姓員工開除，此屬前劉姓員工個人行為，應自負所涉及之法律責任。前劉姓員工雖竄改屋主房屋售價，但並未對外刊登，一般客戶也不會知道該價格，屋主銷售中的案件也即刻停止銷售，未造成任何屋主實質損失，屋主其後委請葉宏基處理此事，與信義房屋歷經多次協商，葉宏基首先要求信義房屋賠償900萬之天價賠償未果，葉宏基疑似藉題發揮，其後更要求信義房屋需以4000萬總價售出該屋，若一個月內未達成，就要求信義房屋以4000萬將房屋買下，此不合理要求信義房屋實難接受。此後，葉宏基開始以屋主委任律師之名義，四處傳散不實言論，恐已違反律師倫理規範第39條，信義房屋雖秉持客戶服務至上、願給予客戶最完整保障的精神，卻無法坐視他人散布恐損及商譽之言論，若屋主確有損失，受任律師大可循法律程序求償，但這種傳散不實言論方式難令人接受，故研擬對葉宏基提出告訴，並向律師公會提出檢舉。