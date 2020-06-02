2千萬低總價好誘人！桃園區1季就賣21家店　位居全台之冠

▲2020年第一季六都店面最賣座行政區TOP3。（圖／台灣房屋提供）

受新冠肺炎疫情，商圈店面大多慘兮兮，不過全台店面中仍有交易熱絡的地方。根據實價最新資訊，2020年首季六都店面交易件數共424件，其中最賣座行政區為1季交易21件的桃園市桃園區；之後第二、第三名則分別為有15件的桃園市楊梅區以及各14件的新北市林口區與台北市中山區。根據台灣房屋統計實價登錄資料，2019年度六都店面交易件數最多的行政區就是桃園市桃園區，當時該區以180件奪下冠軍；第二名則為台中市北屯區，以125件拿下第2名；季軍則是桃園市中壢區，以119件的成績居第3名。台灣房屋智庫經理江怡慧表示，疫情讓店面交易走「總價」導向，2020年第一季桃園市桃園區店面，平均總價在2039萬元，總價在2千萬元左右的店面是相當誘人，因為桃園是北台灣房價負擔率不到30％的都會區，桃園店面多屬中低總價、價格實惠，店面空置率相對低，且投資門檻低入手相對六都容易，因此讓店面買家愛不釋手。調查也發現，桃園市楊梅區與新北市林口區意外擠進排行榜，位居最賣座的行政區第二、三名。江怡慧進一步說明，店面型態有熱門商圈型、社區生活型、趨勢增值型等等，消費主客群不同，現階段因為疫情關係社交受限，有許多熱門商圈因為觀光人潮減少進而受到影響，屋主也不願降價求售，造成有行無市，相反地屬非高總價型的店面，位成熟穩定社區的生活商圈，以在地消費人口為主的店面，客源與收租相對穩定成為搶手貨。江怡慧補充，現階段店面市場表現多以中低總價交易為主，而一直是高價位的北市店面也不例外，同樣全台第三名的台北市中山區店面，平均總價約2638萬元，像林森商圈就不乏小坪數店面，根據最新實登資料顯示，北市店面熱區前三名多以巷弄間的住宅一樓店面更是夯，都是低總熱門物件地盤，印證這類產品搶手度。